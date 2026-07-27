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Thời sự

Điều tra vụ phát hiện thi thể ở bờ kè biển Nha Trang

Văn Chiến
Văn Chiến
Công an đang điều tra vụ phát hiện thi thể người đàn ông tại bờ kè biển Ba Làng (phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa).

Ngày 27.7, Công an phường Bắc Nha Trang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ phát hiện thi thể người đàn ông tại khu vực bờ kè biển Ba Làng.

Điều tra vụ phát hiện thi thể ở bờ kè biển Nha Trang - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng lấy lời khai, xác minh thông tin từ người thân nạn nhân tại hiện trường

ẢNH: VĂN CHIẾN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, trong lúc tắm biển và tập thể dục gần cầu Hòn Xẻn, đoạn bờ kè đường Nguyễn Cơ Thạch (phường Bắc Nha Trang), người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực để bảo vệ hiện trường, thu thập dấu vết và phục vụ công tác điều tra.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là ông L.V.T (63 tuổi, ở phường Bắc Nha Trang).

Điều tra vụ phát hiện thi thể ở bờ kè biển Nha Trang - Ảnh 2.

Nơi phát hiện thi thể người đàn ông tại bờ kè biển Ba Làng (phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa)

ẢNH: VĂN CHIẾN

Theo người thân, ông T. rời nhà cách đây 2 ngày rồi mất liên lạc. Gia đình đã trình báo công an địa phương và tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. Ông T. từng bị tai biến nhẹ khoảng 2 tháng trước và đang trong quá trình điều trị, phục hồi sức khỏe.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, đại diện gia đình có mặt tại hiện trường để phối hợp nhận dạng. Sau khi hoàn tất các thủ tục điều tra ban đầu, cơ quan chức năng bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự theo quy định.

Hiện Công an phường Bắc Nha Trang đang phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

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