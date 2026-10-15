Tìm thấy bia mộ khắc tên liệt sĩ khi quy tập 5 hài cốt tại Lào

Ngày 15.10, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ của đơn vị vừa tìm kiếm và cất bốc thành công 5 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại bản Phôn Hôm (xã Phôn Xay Hạ Vàng, huyện Pạc Xan, tỉnh Bôlykhămxay, Lào). Đây là kết quả nằm trong đợt thực hiện nhiệm vụ quy tập mùa khô 2026 - 2027.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH HÀ TĨNH

Cùng với hài cốt, đội quy tập cũng đã tìm thấy nhiều di vật quen thuộc như cúc áo, lọ penicillin, dây dù, mảnh tăng, đinh đóng 4 góc quan tài và các vật dụng cá nhân khác. Những chứng tích này khẳng định, dù trong điều kiện chiến tranh ác liệt, các anh đều được đồng đội mai táng rất chu đáo.

Đáng chú ý, trong số 5 hài cốt vừa được cất bốc, có một phần mộ còn nguyên bia đá. Trên bia khắc rõ dòng chữ: "Liệt sĩ Quang Thọ, N.sinh 9/1954 - Vũ Quang, Hương Khê, Nghệ Tĩnh; hy sinh ngày 28/10/1979".

Tấm bia ghi rõ danh tính liệt sĩ ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH HÀ TĨNH

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, thông tin về liệt sĩ Quang Thọ đã được báo cáo về cơ quan chính sách để khẩn trương tra cứu, xác minh dữ liệu và tổ chức thông báo tìm thân nhân cho anh.

Thượng tá Trần Văn Sơn, Đội trưởng Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, cho hay khu vực bản Phôn Hôm là nơi bộ đội Việt Nam từng đóng quân và chiến đấu ác liệt trong giai đoạn lịch sử.

Sau khi được các cựu chiến binh Hà Tĩnh và Quảng Trị cung cấp, tại khu vực gần sân bóng bản Phôn Hôm có phần mộ của 16 liệt sĩ thuộc d42/e176/BĐ678 hy sinh cùng ngày 28.10.1979, đơn vị đã khoanh vùng và tổ chức tìm kiếm được 5 hài cốt liệt sĩ.

Sau khi cất bốc, các hài cốt liệt sĩ đã được khâm liệm trang nghiêm và đưa về hương khói tại Nhà thờ thị xã Pạc Xan (tỉnh Bôlykhămxay).

Tính đến thời điểm này của mùa khô 2026 - 2027, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm và quy tập được tổng cộng 8 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào (gồm 1 hài cốt tại huyện Viêng Thoong và 7 hài cốt tại huyện Pạc Xan).

Hiện tại, các cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang chạy đua với thời gian, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại bản Phôn Hôm với hy vọng sớm đưa tất cả các anh về lại với đất mẹ thân yêu.