Tìm thấy mộ liệt sĩ Lê Bật Quyết sau 54 năm khắc khoải đợi chờ

Lên đường nhập ngũ khi tuổi đời còn rất trẻ, người thanh niên Lê Bật Quyết đã hăng hái bước vào chiến trường khốc liệt. Giữa mưa bom bão đạn của thời kỳ chống Mỹ cứu nước, anh cùng đồng đội đã chiến đấu với một chí khí quật cường, sẵn sàng hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ông Lê Bật Quyên xúc động khi tìm thấy hài cốt em trai - liệt sĩ Lê Bật Quyết sau 54 năm chờ đội ẢNH: MINH HẢI

Năm 1972, giữa lúc cuộc chiến cam go nhất, người chiến sĩ Lê Bật Quyết đã ngã xuống khi ước mơ hòa bình vẫn còn dang dở.

Nỗi day dứt của những người ở lại

Gia đình liệt sĩ Lê Bật Quyết có 6 anh em (4 trai, 2 gái). Chiến tranh không chỉ lấy đi người con trai dũng cảm ấy, mà còn để những vết thương và sự xót xa cho người ở lại.

Liệt sĩ Lê Bật Quyết nhập ngũ năm 1971, hy sinh năm 1972 ẢNH: MINH HẢI

Ông Lê Bật Quyên (79 tuổi), anh trai liệt sĩ Lê Bật Quyết, cũng là một cựu chiến binh chống Mỹ, nhập ngũ từ tháng 4.1965. Trở về từ chiến trường với những vết thương trên thịt da và di chứng chất độc da cam quái ác khiến ông không thể có con.

"Tôi đi bộ đội khi em Quyết đang học. Khi về mới biết em đã hy sinh, thương xót lắm chứ. Mấy chục năm qua vẫn chưa tìm thấy em, day dứt lắm...", câu nói của ông Quyên liên tục bị ngắt quãng bởi những cơn ho và sự xúc động.

Hơn nửa thế kỷ qua, ông vẫn đau đáu khi chưa hoàn thành di nguyện của cha mẹ là tìm thấy và đưa liệt sĩ Lê Bật Quyết trở về.

Bà Lê Thị Hòa (em gái liệt sĩ Lê Bật Quyết) xúc động khi cán bộ Công an xã Tân Ninh đến thông báo đã tìm được hải cốt liệt sĩ

ẢNH: MINH HẢI

Trước khi nhắm mắt xuôi tay, người cha, người mẹ già chỉ có một mong mỏi duy nhất "tìm và đưa người con trai trở về với tổ tiên, dòng họ". Ấy vậy mà suốt 54 năm, từ nỗ lực tìm kiếm của gia đình đến ban liên lạc đơn vị của liệt sĩ Lê Bật Quyết, tất cả đều rơi vào vô vọng.

54 năm qua, tấm bằng Tổ quốc ghi công cùng di ảnh phục dựng được thờ trong căn nhà cấp 4 đơn sơ ở thôn Cổ Định. Bà Lê Thị Vân (67 tuổi, em dâu liệt sĩ) ngày ngày lặng lẽ khói hương, nuôi hy vọng mong manh về một ngày phép màu xuất hiện.

Phép màu từ nghĩa tình và khát vọng đoàn tụ

Và rồi, phép màu đã đến từ sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay. Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm", Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu nhận hơn 41.000 mẫu ADN của thân nhân các liệt sĩ. Nhờ ngân hàng dữ liệu gen này, thông tin di truyền đã kết nối được phần mộ thất lạc bấy lâu.

Bà Lê Thị Vân (67 tuổi, ngụ thôn Cổ Định), em dâu liệt sĩ Lê Bật Quyết, không giấu nổi xúc động. Cuối cùng thì mong mỏi của người chồng quá cố (chồng bà Vân là em trai liệt sĩ Quyết) là tìm thấy liệt sĩ Quyết đã trở thành hiện thực ẢNH: MINH HẢI

Nước mắt vỡ òa khi gia đình nhận tin phần mộ của liệt sĩ Lê Bật Quyết đã được xác định tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngã Bảy (Cần Thơ).

Bà Lê Thị Hòa (72 tuổi), em gái liệt sĩ Lê Bật Quyết, nghẹn ngào chia sẻ mong muốn lớn nhất lúc này là sớm đón được hài cốt của liệt sĩ trở về với đất mẹ Tân Ninh. Đó cũng là mong mỏi lớn nhất của những người ở lại và là sự an ủi cho vong linh của cha mẹ nơi chín suối.