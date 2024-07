Timothée Chalamet hóa thân thành Bob Dylan trong phim tiểu sử

Sẽ ra rạp vào tháng 12.2024, kịch bản bộ phim tiểu sử do Mangold và Jay Cocks chấp bút kể về những năm đầu của huyền thoại âm nhạc Mỹ Bob Dylan tại thành phố New York, cho đến khoảnh khắc chấn động khi ông đeo cây đàn guitar điện biểu diễn tại Lễ hội dân ca Newport năm 1965.



Elle Fanning (vai Sylvie Russo) và Timothée Chalamet (Bob Dylan) trên phim trường A Complete Unknown DEADLINE

Trong đoạn giới thiệu, Chalamet đi bộ trên đường phố Manhattan, qua những địa điểm yêu thích của Bob Dylan bao gồm Cafe Wha? và Hotel Chelsea. Nam diễn viên trình bày sôi nổi bài hát phản chiến năm 1963 của Bob Dylan là A Hard Rain's a-Gonna Fall. Mối tình tay ba bắt đầu nảy nở giữa Bob Dylan, Joan Baez (Monica Barbaro đóng) và Sylvie Russo (Elle Fanning đóng). Sylvie Russo là phiên bản hư cấu của người bạn gái Dylan khi đó là Suze Rotolo, từng xuất hiện trên bìa album The Freewheelin' Bob Dylan.

Dàn diễn viên còn có Edward Norton (trong vai Pete Seeger), Boyd Holbrook (Johnny Cash), PJ Byrne (Harold Leventhal), Will Harrison (Bob Neuwirth)... cùng nhiều diễn viên khác.

Timothée Chalamet hóa thân thành Bob Dylan trong phim A Complete Unknown VARIETY

Dựa trên cuốn sách Dylan Goes Electric xuất bản năm 2015 của Elijah Wald, có tựa đề ban đầu là Going Electric, bộ phim A Complete Unknown mượn một cụm từ trong bài hát nổi tiếng Like a Rolling Stone của Bob Dylan để làm tên phim.

Đạo diễn Mangold đã mô tả danh ca Bob Dylan trong bộ phim của mình là "một kẻ lang thang đến từ Minnesota với một cái tên mới và một cái nhìn mới về cuộc sống". Sự xuất hiện của Dylan ở New York đã gây ra một "cuộc đảo lộn trong cộng đồng nhạc dân ca".

Bob Dylan ngoài đời thực năm nay 83 tuổi, từng đoạt giải Nobel Văn học năm 2016, đưa ra những ghi chú trong kịch bản và có nhiều cuộc gặp gỡ với Mangold.

Bộ phim bắt đầu được sản xuất vào tháng 3.2024 tại New York và New Jersey. Các paparazzi chụp rất nhiều ảnh Timothée Chalamet trên phim trường cùng với Elle Fanning.