Tin đồn giá iPhone 18 Pro gây hoài nghi trước ngày ra mắt

Mặc dù Apple chưa áp dụng mức tăng giá đồng loạt cho các mẫu iPhone hiện tại để bù đắp chi phí bộ nhớ tăng lên như các sản phẩm khác, đây chỉ là biện pháp tạm thời. Hai nguồn tin cho biết giá khởi điểm của các mẫu iPhone 18 Pro mà công ty ra mắt vào tháng sau có thể lên tới 1.399 USD - một con số khiến nhiều người tỏ vẻ hoài nghi.

Mức tăng 300 USD so với iPhone 17 Pro có thể là quá cao đối với những gì CEO Tim Cook từng chia sẻ ẢNH: K. VĂN

Theo MacRumors, Apple đã chứng minh rằng công ty sẵn sàng bảo vệ lợi nhuận của mình bằng cách tăng giá mạnh các sản phẩm bán ra. Chẳng hạn, mẫu MacBook Air cơ bản đã tăng từ 1.099 USD lên 1.299 USD, trong khi MacBook Neo cũng tăng thêm 100 USD so với mức giá khởi điểm ban đầu là 599 USD. Tuy nhiên, việc tăng giá khởi điểm của iPhone Pro lên 300 USD được xem là đáng chú ý, vì mức tăng này thường chỉ được Apple áp dụng cho các sản phẩm cao cấp hơn.

Apple làm gì để lôi kéo người mua iPhone 18 Pro nếu tăng giá gần 30%?

Ví dụ, mẫu MacBook Pro cơ bản là sản phẩm đầu tiên có mức tăng 300 USD, từ 1.699 USD lên 1.999 USD, tương đương gần 18%. Nếu iPhone 18 Pro tăng 300 USD so với phiên bản trước, mức tăng sẽ lên tới 27%. Mặc dù điều này không phải là không thể, nhưng CEO Tim Cook từng nhấn mạnh rằng "công ty không nhất thiết phải bảo vệ lợi nhuận bằng mọi giá".

Trong một cuộc họp báo cáo thu nhập, CEO Tim Cook tuyên bố: "Chúng tôi xem xét số lượng sản phẩm, doanh thu và lợi nhuận để đưa ra quyết định kinh doanh, không chỉ dựa vào một công thức toán học đơn giản". Ông cũng khẳng định rằng Apple sẽ cân nhắc các yếu tố này trong dài hạn, không chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Việc tăng giá 300 USD có thể khiến nhiều người ngần ngại nâng cấp, đặc biệt khi mẫu iPhone Pro mà công ty ra mắt vào năm sau có thể ở mức cao hơn đáng kể. Như là một biện pháp chuẩn bị, Apple đã triển khai chương trình nâng cấp nhằm giúp người dùng thuê iPhone 18 Pro trong một năm, sau đó nâng cấp lên phiên bản kỷ niệm 20 năm vào năm sau. Dù vậy, đối với những người mua điện thoại trả thẳng, mức tăng giá cao như vậy sẽ là một trở ngại đáng kể.