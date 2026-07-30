Tin học Đại Dương trao phòng học số cho trường mầm non ở Côn Đảo

Tham dự chương trình có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM; ông Lê Quốc Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM.

Lãnh đạo TP.HCM, các đơn vị tài trợ và trường học chụp ảnh lưu niệm cùng học sinh Ảnh Đại Dương

Đồng hành cùng chương trình, Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Đại Dương (Tin học Đại Dương) đã trao tặng phòng học số cho Trường mầm non Tuổi Thơ, giúp mở rộng không gian trải nghiệm với học sinh, góp phần tạo điều kiện để nhà trường từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động dạy và học.

Ông Trần Nguyên Hãn, Giám đốc Công ty Tin học Đại Dương, chia sẻ: "Với Côn Đảo, việc đưa công nghệ vào trường học có ý nghĩa đặc biệt. Khoảng cách địa lý không phải là rào cản đối với cơ hội tiếp cận tri thức và công nghệ của học sinh. Chúng tôi mong muốn phòng học số sẽ trở thành công cụ hỗ trợ giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, giúp học sinh chủ động khám phá và tương tác nhiều hơn trong học tập".

Thời gian tới, Tin học Đại Dương sẽ tiếp tục triển khai và đồng hành cùng nhiều hoạt động hỗ trợ nhà trường, ưu tiên các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Qua đó mong muốn góp phần đưa công nghệ, các giải pháp số đến gần hơn với giáo viên và học sinh, từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện tiếp cận giáo dục số, đồng thời lan tỏa hiệu quả của chuyển đổi số trong ngành giáo dục.



