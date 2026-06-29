Tin lời hẹn giao biển số sau khi mua xe, nạn nhân sập bẫy cướp

Ngày 29.6, Công an phường Hòa Khánh cho biết đơn vị vừa phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng, nhanh chóng làm rõ vụ nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Nhóm thanh thiếu niên cùng tang vật gồm tại cơ quan công an ẢNH: Đ.X

Theo thông tin ban đầu, tối 25.6, nhóm thanh thiếu niên (5 người) tụ tập tại một quán cà phê trên địa bàn thành phố. Trong lúc nói chuyện, nhóm này nảy sinh ý định chiếm đoạt lại chiếc mô tô mà một người trong nhóm trước đó đã bán cho người khác.

Sau khi bàn bạc, nhóm này hẹn người mua đến đường Hố Truông 2 (phường Hòa Khánh) bàn giao biển số xe để làm thủ tục sang tên.

Để thực hiện hành vi, các nghi phạm chuẩn bị cây ba chĩa, bình xịt hơi cay và phân công nhiệm vụ cụ thể.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, khi người mua điều khiển phương tiện đến điểm hẹn, nhóm nghi phạm bất ngờ dùng hung khí đe dọa, xịt hơi cay khiến bị nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy rồi chiếm đoạt xe mô tô hiệu Honda Winner và một điện thoại di động.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, triệu tập những người liên quan.

Qua đấu tranh, nhóm nghi phạm đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tang vật thu giữ gồm xe mô tô Honda Winner, điện thoại di động, cây ba chĩa bằng kim loại, bình xịt hơi cay cùng nhiều vật chứng liên quan.

Theo cơ quan công an, đa số các nghi phạm trong vụ cướp tài sản đều ở độ tuổi thanh thiếu niên, trong đó có trường hợp chưa đủ 18 tuổi.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các nghi phạm theo quy định của pháp luật.