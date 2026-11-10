    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.11.2026

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    Tin tức Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản: Đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi; Đổ xô học văn bằng 2 ngôn ngữ Anh, vì sao?; Bê bối ngoại tình của CEO thách thức "đế chế" NVIDIA... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 10.11.2026.

    Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản: Đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi

    Chiều 9.11 (giờ địa phương), tại Nhà khách Quốc gia Akasaka ở thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (trang 2)

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.11.2026- Ảnh 1.

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae duyệt đội danh dự

    ẢNH: TTXVN

    Đổ xô học văn bằng 2 ngôn ngữ Anh, vì sao?

    Theo số liệu của Bộ GD-ĐT, quy mô đào tạo văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh gần đây tăng rất mạnh, hơn 60% giai đoạn 2023 - 2025; trong khi đó chỉ tiêu đào tạo từ xa, vừa làm vừa học tiếp tục tăng cao trong năm 2026. (trang 17)

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.11.2026- Ảnh 2.

    Đa dạng chương trình học văn bằng 2 ngôn ngữ Anh đáp ứng nhu cầu của nhiều người

    ẢNH: YẾN THI

    Bê bối ngoại tình của CEO thách thức 'đế chế' NVIDIA

    Thông tin Tổng giám đốc Tập đoàn NVIDIA (Mỹ) Jensen Huang thừa nhận ngoại tình và nằm trong diện điều tra đang đẩy hãng bán dẫn hàng đầu thế giới vào cuộc khủng hoảng quản trị. (trang 23)

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.11.2026- Ảnh 3.

    Bà Alice Huang xuất hiện trong bữa tối do ông Jensen Huang (quay lưng) chủ trì tại Đài Loan hồi tháng 5.2025

    ẢNH: AFP

    Tin liên quan

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 7.11.2026

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 7.11.2026

    Tin tức Động lực để TP.HCM vươn tầm đô thị toàn cầu; Sống đẹp lần VI: Cỏ vẫn xanh qua miền lửa đỏ; Nhiễu loạn thông tin nhân sự Nhà Trắng… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 7.11.2026.

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 8.11.2026

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 9.11.2026

    Khám phá thêm chủ đề

    Tin tức đặc biệt trên báo in Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm Bộ GD-ĐT Tập đoàn NVIDIA

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận