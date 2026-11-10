Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.11.2026

Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản: Đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi

Chiều 9.11 (giờ địa phương), tại Nhà khách Quốc gia Akasaka ở thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (trang 2)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae duyệt đội danh dự ẢNH: TTXVN

Đổ xô học văn bằng 2 ngôn ngữ Anh, vì sao?

Theo số liệu của Bộ GD-ĐT, quy mô đào tạo văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh gần đây tăng rất mạnh, hơn 60% giai đoạn 2023 - 2025; trong khi đó chỉ tiêu đào tạo từ xa, vừa làm vừa học tiếp tục tăng cao trong năm 2026. (trang 17)

Đa dạng chương trình học văn bằng 2 ngôn ngữ Anh đáp ứng nhu cầu của nhiều người ẢNH: YẾN THI

Bê bối ngoại tình của CEO thách thức 'đế chế' NVIDIA

Thông tin Tổng giám đốc Tập đoàn NVIDIA (Mỹ) Jensen Huang thừa nhận ngoại tình và nằm trong diện điều tra đang đẩy hãng bán dẫn hàng đầu thế giới vào cuộc khủng hoảng quản trị. (trang 23)