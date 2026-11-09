Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 9.11.2026

Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật - động lực kiến tạo phát triển đất nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Chương trình Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên Ảnh: TTXVN

Báo Thanh Niên trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân Ngày Pháp luật Việt Nam (9.11), kỷ niệm 80 năm Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (9.11.1946 - 9.11.2026).

Tổng lực đảm bảo cung ứng điện 2027

Nhiều ý kiến đề xuất giao chỉ tiêu cho các địa phương về phát triển điện mặt trời mái nhà để góp phần bảo đảm cung ứng điện, ứng phó tác động của El Nino Ảnh: Gia Hân

Tác động của El Nino cường độ rất mạnh kéo dài đến giữa 2027 khiến nhiều hồ thủy điện nguy cơ không đủ nước, sản lượng sụt giảm mạnh, tạo áp lực lớn cho nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện trong năm tới.

Ở trung tâm cấp cứu đột quỵ: Nước mắt người mẹ trong cơn hôn mê

Con trai bà Ph. gọi điện báo tin cho em gái về tình trạng sức khỏe của mẹ Ảnh: Hoài Nhiên

Ở Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM), mỗi ca cấp cứu đột quỵ là một cuộc giằng co với tử thần. Đây là trung tâm đột quỵ chuyên sâu, với sự phối hợp của Khoa Bệnh lý mạch máu não, Khoa Cấp cứu, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Đơn vị Can thiệp mạch máu - thần kinh - tim mạch, Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Khoa Ngoại thần kinh cùng các chuyên khoa liên quan.