Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 7.11.2026

Động lực để TP.HCM vươn tầm đô thị toàn cầu

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận 112 của Bộ Chính trị về Quy hoạch tổng thể TP.HCM giai đoạn 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm. Trong đó Bộ Chính trị yêu cầu Quy hoạch tổng thể TP.HCM phải thực sự trở thành công cụ kiến tạo phát triển, tổ chức hiệu quả không gian, tạo động lực tăng trưởng mới, đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt và lâu dài.

Với Kết luận 112 của Bộ Chính trị về Quy hoạch tổng thể TP.HCM giai đoạn 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, TP.HCM được kỳ vọng sẽ trở thành một đô thị toàn cầu Ảnh: Bùi Quốc Hoàng

Sống đẹp lần VI: Cỏ vẫn xanh qua miền lửa đỏ

Bước ra từ biển lửa với cơ thể chằng chịt sẹo, chị Lê Phương Thảo (44 tuổi, Đồng Tháp) vẫn rộng lòng với đời. Chị bền bỉ chở che những phận đời, để yêu thương tiếp tục xanh qua miền lửa đỏ.

Chị Lê Phương Thảo cùng nhà hảo tâm tặng đồng phục, tiếp sức học sinh khó khăn Ảnh: Tác giả cung cấp

Nhiễu loạn thông tin nhân sự Nhà Trắng

Truyền thông loan tin về những "ghế nóng" trong nội các Tổng thống Donald Trump sau thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ, dù Nhà Trắng bác bỏ.