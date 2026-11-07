Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 7.11.2026

Động lực để TP.HCM vươn tầm đô thị toàn cầu
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận 112 của Bộ Chính trị về Quy hoạch tổng thể TP.HCM giai đoạn 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm. Trong đó Bộ Chính trị yêu cầu Quy hoạch tổng thể TP.HCM phải thực sự trở thành công cụ kiến tạo phát triển, tổ chức hiệu quả không gian, tạo động lực tăng trưởng mới, đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt và lâu dài.
Sống đẹp lần VI: Cỏ vẫn xanh qua miền lửa đỏ
Bước ra từ biển lửa với cơ thể chằng chịt sẹo, chị Lê Phương Thảo (44 tuổi, Đồng Tháp) vẫn rộng lòng với đời. Chị bền bỉ chở che những phận đời, để yêu thương tiếp tục xanh qua miền lửa đỏ.
Nhiễu loạn thông tin nhân sự Nhà Trắng
Truyền thông loan tin về những "ghế nóng" trong nội các Tổng thống Donald Trump sau thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ, dù Nhà Trắng bác bỏ.
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