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    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.11.2026

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    Tin tức Khai thác mỏ vàng khách tàu biển; Nghịch lý du lịch Huế: Thừa danh hiệu, thiếu sản phẩm; Nước Mỹ nín thở chờ kết quả bầu cử giữa kỳ… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 4.11.2026.

    Khai thác mỏ vàng khách tàu biển

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.11.2026 - Ảnh 1.

    Việt Nam cần có cơ chế, chính sách phát triển đặc thù để khai thác hiệu quả “khách sộp” tàu biển

    ẢNH: BÁ DUY

    Nhóm "khách sộp" sẵn sàng chi trả hàng trăm ngàn USD cho một chuyến du ngoạn trên biển từ lâu đã được xác định là đối tượng tiềm năng vàng với du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, dòng khách này đang có dấu hiệu đáng báo động.

    Nghịch lý du lịch Huế: Thừa danh hiệu, thiếu sản phẩm

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.11.2026 - Ảnh 2.

    Tái hiện nghi lễ thiết triều tại điện Thái Hòa

    ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

    Huế - thành phố cố đô, nơi hội tụ nhiều nét đẹp văn hóa và lịch sử Việt Nam, sở hữu hàng loạt danh hiệu quốc tế... nhưng du lịch đến nay vẫn chưa phát triển như kỳ vọng vì còn quá nhiều khoảng trống về dịch vụ, sản phẩm.

    Nước Mỹ nín thở chờ kết quả bầu cử giữa kỳ

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.11.2026 - Ảnh 3.

    Cử tri đi bỏ phiếu tại TP.Bangor, bang Maine (Mỹ) ngày 3.11

    ẢNH: AFP

    Hôm nay, mọi sự chú ý của công chúng Mỹ đổ dồn về những kết quả bầu cử lần lượt được công bố, có thể định hình bức tranh chính trường 2 năm tới.

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