Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.11.2026

Siết quy định hiến mô với người dưới 18 tuổi

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) Ảnh: TTXVN

Sáng 2.11, Quốc hội thảo luận luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) - vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm.

Giảm chi phí, phải kéo giá hàng hóa đi xuống

Giá thực phẩm thiết yếu ổn định là yếu tố quan trọng giúp người tiêu dùng bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt những tháng cuối năm ẢNH: NHẬT THỊNH

Chính phủ nỗ lực giảm chi phí đầu vào, nhưng điều quan trọng là phải để những chính sách hỗ trợ tích cực này "thẩm thấu" vào mặt bằng giá cả trên thị trường, đặc biệt hàng tiêu dùng thiết yếu trong những tháng cuối năm.

'Quê nhà' Mỹ đối mặt nguy cơ UAV tấn công

Quân đội Colombia nỗ lực phát triển lực lượng tác chiến UAV Ảnh: Quân đội Colombia

Trong khi các điểm nóng xung đột với sự tham gia của máy bay không người lái (UAV) đều cách xa Mỹ, thực tế lục địa của nước này đang đối mặt nguy cơ không hề nhỏ từ UAV vũ trang.