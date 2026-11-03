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    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.11.2026

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    Tin tức Siết quy định hiến mô với người dưới 18 tuổi; Giảm chi phí, phải kéo giá hàng hóa đi xuống; "Quê nhà" Mỹ đối mặt nguy cơ UAV tấn công... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 3.11.2026.

    Siết quy định hiến mô với người dưới 18 tuổi

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.11.2026 - Ảnh 1.

    Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi)

    Ảnh: TTXVN

    Sáng 2.11, Quốc hội thảo luận luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) - vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm.

    Giảm chi phí, phải kéo giá hàng hóa đi xuống

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.11.2026 - Ảnh 2.

    Giá thực phẩm thiết yếu ổn định là yếu tố quan trọng giúp người tiêu dùng bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt những tháng cuối năm

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Chính phủ nỗ lực giảm chi phí đầu vào, nhưng điều quan trọng là phải để những chính sách hỗ trợ tích cực này "thẩm thấu" vào mặt bằng giá cả trên thị trường, đặc biệt hàng tiêu dùng thiết yếu trong những tháng cuối năm.

    'Quê nhà' Mỹ đối mặt nguy cơ UAV tấn công

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.11.2026 - Ảnh 3.

    Quân đội Colombia nỗ lực phát triển lực lượng tác chiến UAV

    Ảnh: Quân đội Colombia

    Trong khi các điểm nóng xung đột với sự tham gia của máy bay không người lái (UAV) đều cách xa Mỹ, thực tế lục địa của nước này đang đối mặt nguy cơ không hề nhỏ từ UAV vũ trang.

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