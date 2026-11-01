Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 1.11.2026

Cạnh tranh thu hút người tài
Nhiều tỉnh/thành đang đưa ra các chính sách hấp dẫn để "chiêu mộ" người tài về làm việc. Việc này cho thấy sự thay đổi lớn trong tư duy phát triển của các địa phương trong kỷ nguyên mới của đất nước.
Đấu giá lại 4 lô đất Thủ Thiêm qua sàn Bộ Công an
Theo thông báo của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM, ngày 27.11 tới, 4 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (P.An Khánh) sẽ được đấu giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an: https://daugiatructuyen.gov.vn/.
Căng thẳng pháp lý quanh bầu cử giữa kỳ Mỹ
Giữa lúc cuộc bầu cử giữa kỳ ngày càng đến gần với diễn biến bất lợi cho đảng Cộng hòa, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang đẩy mạnh các vụ kiện tụng để làm khó phe Dân chủ.
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