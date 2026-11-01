    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 1.11.2026

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    Tin tức Cạnh tranh thu hút người tài; Đấu giá lại 4 lô đất Thủ Thiêm qua sàn Bộ Công an; Căng thẳng pháp lý quanh bầu cử giữa kỳ Mỹ... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 1.11.2026.

    Cạnh tranh thu hút người tài

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 1.11.2026 - Ảnh 1.

    Nhiều tỉnh, thành phố đã có chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao để phát triển trong kỷ nguyên mới. Trong ảnh là cán bộ nghiên cứu làm việc tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Nhiều tỉnh/thành đang đưa ra các chính sách hấp dẫn để "chiêu mộ" người tài về làm việc. Việc này cho thấy sự thay đổi lớn trong tư duy phát triển của các địa phương trong kỷ nguyên mới của đất nước.

    Đấu giá lại 4 lô đất Thủ Thiêm qua sàn Bộ Công an

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 1.11.2026 - Ảnh 2.

    Giá khởi điểm 4 lô đất Thủ Thiêm sẽ được đưa ra đấu giá ngày 27.11 tới

    ĐỒ HỌA: NGỌC DƯƠNG - ĐẶNG SINH

    Theo thông báo của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM, ngày 27.11 tới, 4 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (P.An Khánh) sẽ được đấu giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an: https://daugiatructuyen.gov.vn/.

    Căng thẳng pháp lý quanh bầu cử giữa kỳ Mỹ

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 1.11.2026 - Ảnh 3.

    Tòa nhà quốc hội Mỹ - nơi hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đang tìm cách kiểm soát trong cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3.11

    Ảnh: Hoàng Đình

    Giữa lúc cuộc bầu cử giữa kỳ ngày càng đến gần với diễn biến bất lợi cho đảng Cộng hòa, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang đẩy mạnh các vụ kiện tụng để làm khó phe Dân chủ.

    Tin liên quan

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 29.10.2026

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 29.10.2026

    Tin tức Giảm thủ tục không cần thiết, tạo môi trường học thuật dân chủ, nghiêm túc; Việt Nam mong muốn trở thành trung tâm công nghiệp mới; 'Bong bóng' cổ phiếu chực chờ ngành AI Trung Quốc?... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 29.10.2026.

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 30.10.2026

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 31.10.2026

    Khám phá thêm chủ đề

    người tài Kỷ Nguyên Mới Đấu giá Thủ Thiêm bầu cử

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận