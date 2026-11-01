Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 1.11.2026

Cạnh tranh thu hút người tài

Nhiều tỉnh, thành phố đã có chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao để phát triển trong kỷ nguyên mới. Trong ảnh là cán bộ nghiên cứu làm việc tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhiều tỉnh/thành đang đưa ra các chính sách hấp dẫn để "chiêu mộ" người tài về làm việc. Việc này cho thấy sự thay đổi lớn trong tư duy phát triển của các địa phương trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Đấu giá lại 4 lô đất Thủ Thiêm qua sàn Bộ Công an

Giá khởi điểm 4 lô đất Thủ Thiêm sẽ được đưa ra đấu giá ngày 27.11 tới ĐỒ HỌA: NGỌC DƯƠNG - ĐẶNG SINH

Theo thông báo của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM, ngày 27.11 tới, 4 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (P.An Khánh) sẽ được đấu giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an: https://daugiatructuyen.gov.vn/.

Căng thẳng pháp lý quanh bầu cử giữa kỳ Mỹ

Tòa nhà quốc hội Mỹ - nơi hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đang tìm cách kiểm soát trong cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3.11 Ảnh: Hoàng Đình

Giữa lúc cuộc bầu cử giữa kỳ ngày càng đến gần với diễn biến bất lợi cho đảng Cộng hòa, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang đẩy mạnh các vụ kiện tụng để làm khó phe Dân chủ.