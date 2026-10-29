Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 29.10.2026

Giảm thủ tục không cần thiết, tạo môi trường học thuật dân chủ, nghiêm túc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM ẢNH: TTXVN

Sáng 28.10, ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm. (trang 2)

Việt Nam mong muốn trở thành trung tâm công nghiệp mới

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đối thoại cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 (AEF 2026) diễn ra ở TP.HCM sáng 28.10 ẢNH: NHẬT THỊNH

Đối thoại cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 (AEF 2026) diễn ra ở TP.HCM hôm qua 28.10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định: VN sẵn sàng hợp tác, thúc đẩy đổi mới sáng tạo để tiến tới mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ số mới nổi. (trang 4)

'Bong bóng' cổ phiếu chực chờ ngành AI Trung Quốc?

Robot hình nhân tích hợp AI của Unitree (Trung Quốc) trong một lần biểu diễn vào tháng 9.2026 ẢNH: REUTERS

Việc cổ phiếu các công ty trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc mất giá nhanh chóng đang khiến giới đầu tư lo ngại không chỉ cho rủi ro ngành tài chính nước này. (trang 23)