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    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 27.10.2026

    Thanh Niên
    Thanh Niên

    Tin tức Việt Nam và Ba Lan thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược; TP.HCM ưu tiên dòng vốn đầu tư thế hệ mới; Viễn cảnh phi thuyền dọn rác trong không gian... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 27.10.2026.

    Việt Nam và Ba Lan thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược

    Chiều 26.10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đang thăm chính thức Việt Nam.

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 27.10.2026 - Ảnh 1.

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk

    Ảnh: TTXVN

    TP.HCM ưu tiên dòng vốn đầu tư thế hệ mới

    Hôm qua 26.10, Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 (AEF 2026) diễn ra tại TP.HCM với hơn 2.700 đại biểu đăng ký tham dự và 214 diễn giả đến từ 27 quốc gia, vùng lãnh thổ.

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 27.10.2026 - Ảnh 2.

    Các đại biểu tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026, phiên ngày 26.10

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Viễn cảnh phi thuyền dọn rác trong không gian

    Chính phủ Anh vừa triển khai sứ mệnh chế tạo phi thuyền nhằm loại bỏ 2 vệ tinh cũ trên quỹ đạo, bước khởi đầu cho ngành dọn rác không gian được dự báo sẽ phát triển bùng nổ.

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 27.10.2026 - Ảnh 3.

    Ảnh mô phỏng vệ tinh chết và mảnh vỡ ở quỹ đạo trái đất

    ẢNH: ESA

     

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