Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 27.10.2026

Việt Nam và Ba Lan thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược

Chiều 26.10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đang thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk Ảnh: TTXVN

TP.HCM ưu tiên dòng vốn đầu tư thế hệ mới

Hôm qua 26.10, Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 (AEF 2026) diễn ra tại TP.HCM với hơn 2.700 đại biểu đăng ký tham dự và 214 diễn giả đến từ 27 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026, phiên ngày 26.10 ẢNH: NHẬT THỊNH

Viễn cảnh phi thuyền dọn rác trong không gian

Chính phủ Anh vừa triển khai sứ mệnh chế tạo phi thuyền nhằm loại bỏ 2 vệ tinh cũ trên quỹ đạo, bước khởi đầu cho ngành dọn rác không gian được dự báo sẽ phát triển bùng nổ.