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    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.10.2026

    Thanh Niên
    Thanh Niên

    Tin tức Điều kiện triển khai kiểm tra định kỳ trên máy tính; Bẫy lừa tinh vi "quỹ từ thiện nghìn tỉ"; Loạt diễn biến làm nóng bầu cử Mỹ… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 28.10.2026.

    Điều kiện triển khai kiểm tra định kỳ trên máy tính

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.10.2026 - Ảnh 1.

    Để chuẩn bị tổ chức kiểm tra định kỳ trên máy tính, các trường rà soát cơ sở vật chất, xây dựng ngân hàng câu hỏi và từng bước giúp học sinh làm quen với hình thức làm bài mới

    ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

    Trước thông tin Bộ GD-ĐT cho phép kiểm tra định kỳ trên máy tính, nhiều ý kiến cho rằng để thực hiện, không chỉ cần điều kiện về máy móc mà còn thay đổi cách ra đề; có thử nghiệm, đánh giá trước khi tiến hành.

    Bẫy lừa tinh vi 'quỹ từ thiện nghìn tỉ'

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.10.2026 - Ảnh 2.

    Bị can Nguyễn Thành Nhân tổ chức nhiều hội thảo, quảng bá trực tuyến để lôi kéo nhiều nạn nhân

    ẢNH: CACC

    Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Nhân (44 tuổi, ở P.Bình Quới, TP.HCM, hiện đã bỏ trốn) cùng các đồng phạm Nguyễn Thành Tâm, Lê Thị Thu Giây, Phạm Thị Minh Hoàn, Võ Thị Phượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Loạt diễn biến làm nóng bầu cử Mỹ

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.10.2026 - Ảnh 3.

    Tổng thống Trump vận động cử tri tại Mississippi ngày 26.10

    ẢNH: REUTERS

    Tổng thống Donald Trump bất ngờ đi vận động tại "sân nhà" của đảng Cộng hòa, trong khi tòa án đưa ra phán quyết bất lợi cho nỗ lực kiểm soát quy trình bầu cử từ Nhà Trắng.

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