Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 31.10.2026

VN trở thành cường quốc thương mại mới
Chỉ mất 10 tháng, kim ngạch thương mại chính thức vượt mốc 1.000 tỉ USD, và đáng chú ý là xuất siêu theo tháng cũng lập kỷ lục với con số 6,8 tỉ USD, nên VN đang tiến vào top 15 cường quốc thương mại toàn cầu.
Cấm chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai: Lo thị trường đóng băng
Đề xuất cấm chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai để ngăn đầu cơ, lướt sóng khi thảo luận về luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) tại phiên họp Quốc hội hôm qua (30.11) không nhận được sự đồng thuận của nhiều người.
Kiểm tra định kỳ chung: Băn khoăn về đề thi
Sở GD-ĐT ra đề kiểm tra học kỳ chung cho các lớp cuối cấp được kỳ vọng giúp đánh giá khách quan kết quả học tập của học sinh. Để triển khai hiệu quả, các trường tại TP.HCM đề nghị sớm có hướng dẫn, bảo đảm phù hợp tiến độ dạy học và sử dụng kết quả để cải thiện chất lượng giáo dục.
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