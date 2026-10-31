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    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 31.10.2026

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    Tin tức VN trở thành cường quốc thương mại mới; Cấm chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai - Lo thị trường đóng băng; Kiểm tra định kỳ chung - Băn khoăn về đề thi... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 31.10.2026.

    VN trở thành cường quốc thương mại mới

    Chỉ mất 10 tháng, kim ngạch thương mại chính thức vượt mốc 1.000 tỉ USD, và đáng chú ý là xuất siêu theo tháng cũng lập kỷ lục với con số 6,8 tỉ USD, nên VN đang tiến vào top 15 cường quốc thương mại toàn cầu.

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 31.10.2026- Ảnh 1.

    Kim ngạch thương mại VN lần đầu vượt 1.000 tỉ USD

    ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

    Cấm chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai: Lo thị trường đóng băng

    Đề xuất cấm chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai để ngăn đầu cơ, lướt sóng khi thảo luận về luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) tại phiên họp Quốc hội hôm qua (30.11) không nhận được sự đồng thuận của nhiều người.

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 31.10.2026- Ảnh 2.

    Cấm chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai sẽ làm ảnh hưởng đến người mua nhà và nguy cơ gây đóng băng thị trường BĐS

    ẢNH: ĐÌNH SƠN

    Kiểm tra định kỳ chung: Băn khoăn về đề thi

    Sở GD-ĐT ra đề kiểm tra học kỳ chung cho các lớp cuối cấp được kỳ vọng giúp đánh giá khách quan kết quả học tập của học sinh. Để triển khai hiệu quả, các trường tại TP.HCM đề nghị sớm có hướng dẫn, bảo đảm phù hợp tiến độ dạy học và sử dụng kết quả để cải thiện chất lượng giáo dục.

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 31.10.2026- Ảnh 3.

    Học sinh các lớp cuối cấp lớp 5, 9, 12 sẽ tham gia kiểm tra định kỳ theo đề chung ở một số môn học đánh giá bằng điểm số do sở GD-ĐT chủ trì xây dựng

    ẢNH: NHẬT THỊNH


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