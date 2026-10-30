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    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 30.10.2026

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    Tin tức Sân bay Long Thành trước ngày khai thác; Thi tốt nghiệp THPT 2027: Ngăn ngừa gian lận từ sớm; Bầu cử giữa kỳ Mỹ sắp đến giờ G… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 30.10.2026.

    Sân bay Long Thành trước ngày khai thác

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 30.10.2026 - Ảnh 1.

    Sân bay Long Thành đang hối hả chuẩn bị các khâu để sẵn sàng chính thức đi vào vận hành

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Những ngày này, không khí tại công trường Cảng hàng không quốc tế Long Thành vô cùng hối hả. "Siêu sân bay" đang bước vào giai đoạn nước rút để chuẩn bị cho ngày chính thức đi vào vận hành.

    Thi tốt nghiệp THPT 2027: Ngăn ngừa gian lận từ sớm

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 30.10.2026 - Ảnh 2.

    Bộ GD-ĐT nghiên cứu bổ sung hệ thống camera giám sát tại tất cả phòng thi và khu vực thi tốt nghiệp THPT

    ẢNH: HUY ĐẠT

    Sau những sai phạm nghiêm trọng tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Bộ GD-ĐT đặt mục tiêu siết kỷ luật, tăng cường giám sát và quản lý chặt đội ngũ tham gia tổ chức thi.

    Bầu cử giữa kỳ Mỹ sắp đến giờ G

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 30.10.2026 - Ảnh 3.

    Nhiều cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm

    ẢNH: REUTERS

    Bầu cử giữa kỳ Mỹ ngày càng nóng với sự tham gia quyết liệt của Tổng thống Donald Trump trong chặng cuối chiến dịch vận động.

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