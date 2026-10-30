Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 30.10.2026

Sân bay Long Thành trước ngày khai thác

Sân bay Long Thành đang hối hả chuẩn bị các khâu để sẵn sàng chính thức đi vào vận hành ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Những ngày này, không khí tại công trường Cảng hàng không quốc tế Long Thành vô cùng hối hả. "Siêu sân bay" đang bước vào giai đoạn nước rút để chuẩn bị cho ngày chính thức đi vào vận hành.

Thi tốt nghiệp THPT 2027: Ngăn ngừa gian lận từ sớm

Bộ GD-ĐT nghiên cứu bổ sung hệ thống camera giám sát tại tất cả phòng thi và khu vực thi tốt nghiệp THPT ẢNH: HUY ĐẠT

Sau những sai phạm nghiêm trọng tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Bộ GD-ĐT đặt mục tiêu siết kỷ luật, tăng cường giám sát và quản lý chặt đội ngũ tham gia tổ chức thi.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ sắp đến giờ G

Nhiều cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm ẢNH: REUTERS

Bầu cử giữa kỳ Mỹ ngày càng nóng với sự tham gia quyết liệt của Tổng thống Donald Trump trong chặng cuối chiến dịch vận động.