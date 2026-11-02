Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.11.2026

Tổng lực giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp

Giảm giá điện, lãi vay, thuế xăng dầu, thuế cho hộ kinh doanh dưới 10 tỉ đồng... là giải pháp hữu hiệu giúp người dân, doanh nghiệp giảm áp lực chi phí đầu vào và dòng tiền trong giai đoạn nền kinh tế chạy nước rút về đích.

Các chính sách giảm giá điện, giảm thuế xăng dầu góp phần kích thích tiêu dùng những tháng cuối năm ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhà vô địch Olympia 2026 tiết lộ 3 khoảnh khắc tiếc nuối

Từng mê toán, rẽ sang học chuyên sử, có thể hát quốc ca của 136 quốc gia và dành 6 năm nuôi giấc mơ Đường lên đỉnh Olympia, Đoàn Lê Anh Đức đã viết nên hành trình đáng nhớ bằng tri thức, sự tò mò và bản lĩnh.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (bìa phải) và ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO), trao giải thưởng cho các thí sinh ẢNH: BTC

Thấp thỏm nguy cơ tái diễn xung đột ở Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đều đưa ra cảnh báo mới, trong khi Tehran được cho là đã chuẩn bị cho viễn cảnh xung đột leo thang, bất chấp kết quả bầu cử tại Mỹ và Israel.