Vì sao không còn học sinh lớp 11 vô địch Đường lên đỉnh Olympia?

Những học sinh lớp 11 vô địch Đường lên đỉnh Olympia

Trong 26 nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia, có những người đăng quang khi đang học lớp 11.

Có thể kể như Lương Phương Thảo vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2002 khi đang là học sinh lớp 11 chuyên lý, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long. Lương Phương Thảo giành vòng nguyệt quế chung kết năm vào ngày 9.6.2002.

Trường hợp khác là Hồ Đắc Thanh Chương, trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2016 khi đang học lớp 11 toán 1, Trường THPT chuyên Quốc học Huế. Nam sinh này trở thành quán quân vào ngày 21.8.2016.

Đoàn Lê Anh Đức, học sinh lớp 12 sử 1, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2026 vào sáng 1.11 ẢNH: BAN TỔ CHỨC

Những nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia khác như: Trần Ngọc Minh (Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long), Phan Mạnh Tân (Trường THPT Năng khiếu Hà Tĩnh, Hà Tĩnh), Võ Văn Dũng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng), Đỗ Lâm Hoàng (Trường THPT Gò Vấp, TPHCM), Lê Vũ Hoàng (Trường THPT số 1 Bố Trạch, Quảng Bình, nay là Quảng Trị), Lê Viết Hà (Trường THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi), Huỳnh Anh Vũ (Trường THPT Tăng Bạt Hổ, Bình Định, nay là Gia Lai)… đều trở thành quán quân khi đang học lớp 12.

Hai nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia gần nhất vào năm 2025 và 2026 mới diễn ra là Trần Bùi Bảo Khánh và Đoàn Lê Anh Đức (cùng là học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam) cũng giành vòng nguyệt quế, cũng đăng quang khi đang là học sinh lớp 12.

Trần Bùi Bảo Khánh, nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025 khi đang là học sinh lớp 12 chuyên sinh Trường chuyên Hà Nội – Amsterdam ẢNH: BAN TỔ CHỨC

Đây là nguyên nhân…

Có một khoảnh khắc khá thú vị trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026, là trong phần thi về đích, Đoàn Lê Anh Đức đã cảm ơn tập thể… 11 sử 1, sau đó nhanh chóng đổi lại là lớp 12 sử 1.

Sự nhầm lẫn này xuất phát từ việc khi đăng ký tham gia Đường lên đỉnh Olympia 2026 rồi bước vào các trận đấu đầu tiên, Đoàn Lê Anh Đức đang là học sinh lớp 11. Nhưng trận chung kết vào sáng 1.11, nam sinh này đã lên lớp 12.

3 "nhà leo núi" còn lại có mặt ở chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 là Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa), Lý Thái Dương (Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên) cũng đều đang là học sinh lớp 12. Cả 3 đều bắt đầu hành trình chinh phục Đường lên đỉnh Olympia 2026 khi còn là học sinh lớp 11.

Cũng cần nói thêm, từ Đường lên đỉnh Olympia 2017, ban tổ chức chương trình đã thay đổi quy chế tuyển sinh. Cụ thể là chỉ chọn các học sinh lớp 10, 11 tham gia, thay vì tuyển chọn cả thí sinh lớp 12 như những năm trước đó, nhằm để phù hợp với lịch trình sản xuất và phát sóng của chương trình.

Năm 2016, ban tổ chức Đường lên đỉnh Olympia đã từng giải thích lý do trên VTV News là: "Nguyên nhân khiến ban tổ chức đưa ra thay đổi này là do bất cập về thời gian phát sóng chương trình. Nếu không có sự thay đổi quy định tuyển người chơi, đến thời điểm tổ chức chung kết Đường lên đỉnh Olympia, rất có thể thí sinh đã trở thành sinh viên". Một lý do khác được ban tổ chức đưa ra, là nếu "nhà leo núi" đang học lớp 12, khi bước vào ghi hình cuộc thi quý 3, quý 4, có thể đang bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, sẽ phải đối mặt với rất nhiều áp lực trong thời điểm giáp cận mùa thi cử quan trọng.

Trong những năm gần đây, chương trình Đường lên đỉnh Olympia không còn nhận đơn học sinh lớp 10, chỉ tiếp nhận học sinh lớp 11 đăng ký tham gia.

Và trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia thường diễn ra từ tháng 9, 10, 11 hàng năm như: 20.9.2020, 14.11.2021, 2.10.2022, 8.10.2023, 13.10.2024, 26.10.2025, 1.11.2026, đây là những thời điểm đã bước sang năm học mới, và dù bắt đầu bằng cuộc thi tuần với tư cách học sinh lớp 11, nhưng khi bước vào trận chung kết đã là học sinh lớp 12.