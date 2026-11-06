Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.11.2026

Tạo điều kiện để mọi người dân được thụ hưởng văn hóa
Ngày 5.11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác T.Ư đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 (24.11) tại chùa Champabôrây (tên gọi khác là chùa Trốt Lích hay chùa Sóc Nách - tọa lạc ấp Đa Lộc, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long).
Giải pháp an toàn khi con tan trường, cha mẹ chưa tan làm
Trước thực tế con tan trường nhưng cha mẹ chưa tan làm, thời gian qua trường học ở các đô thị lớn, như TP.HCM, có giải pháp nào để đảm bảo an toàn cho trẻ?
Sóng ngầm sau cuộc đổi ngôi ở quốc hội Mỹ
Thất bại trong bầu cử giữa kỳ Mỹ đã khoét sâu bất đồng trong nội bộ đảng Cộng hòa, trong khi phe Dân chủ phải đối mặt bài toán nhân sự và đồng thuận để tiếp quản quốc hội.
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