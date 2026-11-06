    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.11.2026

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    Tin tức Tạo điều kiện để mọi người dân được thụ hưởng văn hóa; Giải pháp an toàn khi con tan trường, cha mẹ chưa tan làm; Sóng ngầm sau cuộc đổi ngôi ở quốc hội Mỹ… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 6.11.2026.

    Tạo điều kiện để mọi người dân được thụ hưởng văn hóa

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.11.2026 - Ảnh 1.

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại tỉnh Vĩnh Long

    ẢNH: NAM LONG

    Ngày 5.11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác T.Ư đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 (24.11) tại chùa Champabôrây (tên gọi khác là chùa Trốt Lích hay chùa Sóc Nách - tọa lạc ấp Đa Lộc, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long).

    Giải pháp an toàn khi con tan trường, cha mẹ chưa tan làm

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.11.2026 - Ảnh 2.

    Các CLB TDTT, năng khiếu sau giờ học vừa giúp HS phát triển năng khiếu, sở trường vừa tạo không gian an toàn vui chơi trong khi chờ cha mẹ đến đón

    ẢNH: TRẦN QUY

    Trước thực tế con tan trường nhưng cha mẹ chưa tan làm, thời gian qua trường học ở các đô thị lớn, như TP.HCM, có giải pháp nào để đảm bảo an toàn cho trẻ?


    Sóng ngầm sau cuộc đổi ngôi ở quốc hội Mỹ

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.11.2026 - Ảnh 3.

    Cấu trúc quyền lực chính trị tại Mỹ đang có sự thay đổi lớn

    ẢNH: PHÁT TIẾN

    Thất bại trong bầu cử giữa kỳ Mỹ đã khoét sâu bất đồng trong nội bộ đảng Cộng hòa, trong khi phe Dân chủ phải đối mặt bài toán nhân sự và đồng thuận để tiếp quản quốc hội.

    Tin liên quan

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 5.11.2026

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 5.11.2026

    Tin tức Vốn FDI tăng kỷ lục; Để trẻ an toàn khi con tan trường, cha mẹ chưa tan làm; Vì sao nhiều nước kêu gọi người dân sẵn sàng ứng phó tình trạng khẩn cấp?;... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 5.11.2026.

    Khám phá thêm chủ đề

    văn hóa dân tộc Tan trường giải pháp Quốc hội Mỹ bầu cử

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận