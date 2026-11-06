Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.11.2026

Tạo điều kiện để mọi người dân được thụ hưởng văn hóa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại tỉnh Vĩnh Long ẢNH: NAM LONG

Ngày 5.11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác T.Ư đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 (24.11) tại chùa Champabôrây (tên gọi khác là chùa Trốt Lích hay chùa Sóc Nách - tọa lạc ấp Đa Lộc, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long).

Giải pháp an toàn khi con tan trường, cha mẹ chưa tan làm

Các CLB TDTT, năng khiếu sau giờ học vừa giúp HS phát triển năng khiếu, sở trường vừa tạo không gian an toàn vui chơi trong khi chờ cha mẹ đến đón ẢNH: TRẦN QUY

Trước thực tế con tan trường nhưng cha mẹ chưa tan làm, thời gian qua trường học ở các đô thị lớn, như TP.HCM, có giải pháp nào để đảm bảo an toàn cho trẻ?





Sóng ngầm sau cuộc đổi ngôi ở quốc hội Mỹ

Cấu trúc quyền lực chính trị tại Mỹ đang có sự thay đổi lớn ẢNH: PHÁT TIẾN

Thất bại trong bầu cử giữa kỳ Mỹ đã khoét sâu bất đồng trong nội bộ đảng Cộng hòa, trong khi phe Dân chủ phải đối mặt bài toán nhân sự và đồng thuận để tiếp quản quốc hội.