Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 5.11.2026

Vốn FDI tăng kỷ lục

Việt Nam tiếp tục thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư nước ngoài từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ bất chấp bối cảnh địa chính trị quốc tế có nhiều biến động và xu hướng đầu tư thay đổi mạnh.

Dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam tiếp tục tăng mạnh. Trong ảnh là Khu công nghệ cao TP.HCM ẢNH: ĐỘC LẬP

Để trẻ an toàn khi con tan trường, cha mẹ chưa tan làm

Con tan trường nhưng cha mẹ chưa tan làm là thực tế ở nhiều đô thị, trẻ cũng không thể tự đi về nhà vì nhiều lý do an toàn.

Những hình ảnh học sinh ngồi đợi cha mẹ sau giờ tan trường ẢNH: PHAN TUYẾT

Vì sao nhiều nước kêu gọi người dân sẵn sàng ứng phó tình trạng khẩn cấp?

Trong lúc các hệ thống siêu thị châu Âu nhanh chóng vá lỗ hổng an ninh sau khi bị tin tặc tấn công hệ thống làm lạnh, nhiều nước khuyến nghị chuẩn bị ứng phó các tình huống khẩn cấp làm dấy lên không ít thuyết âm mưu.