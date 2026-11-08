Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 8.11.2026

Mở rộng hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản
Chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8 - 11.11 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao VN có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác, mở rộng hợp tác kinh tế giữa hai nước đối tác chiến lược toàn diện. (trang 4)
Chộn rộn tour Tết Dương lịch
Dù Tết Dương lịch 2027 khá sát với Tết Nguyên đán nhưng thị trường vé máy bay và tour vẫn khá nhộn nhịp, giá cũng tăng nhẹ. (trang 14)
Tâm điểm Iran nóng trở lại
Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công mới vào Iran giữa lúc đàm phán, trong khi Phó tổng thống Mỹ JD Vance cùng các đồng minh tại vùng Vịnh được cho là đang khuyên Tổng thống Donald Trump chấm dứt cuộc chiến. (trang 24)
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