Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 8.11.2026

Mở rộng hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản

Tuyến Metro số 1 tại TP.HCM sử dụng nguồn vốn ODA của Nhật Bản và được doanh nghiệp Nhật tư vấn, cung cấp tàu, được xem là một biểu tượng hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản ẢNH: Nguyễn Anh

Chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8 - 11.11 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao VN có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác, mở rộng hợp tác kinh tế giữa hai nước đối tác chiến lược toàn diện. (trang 4)

Chộn rộn tour Tết Dương lịch

Du khách lên kế hoạch du lịch dịp Tết dương lịch ẢNH: LÊ NAM

Dù Tết Dương lịch 2027 khá sát với Tết Nguyên đán nhưng thị trường vé máy bay và tour vẫn khá nhộn nhịp, giá cũng tăng nhẹ. (trang 14)

Tâm điểm Iran nóng trở lại

Tên lửa được trưng bày tại Tehran Ảnh: AFP

Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công mới vào Iran giữa lúc đàm phán, trong khi Phó tổng thống Mỹ JD Vance cùng các đồng minh tại vùng Vịnh được cho là đang khuyên Tổng thống Donald Trump chấm dứt cuộc chiến. (trang 24)