Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.6.2026

ASEAN sẽ tiếp tục phát huy vai trò trung tâm

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo chính phủ các nước và đại biểu tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 tại Hà Nội Ảnh: Tuấn Minh

Chiều 9.6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Trưởng đoàn các nước, chuyên gia, học giả và đại diện các tổ chức quốc tế đến Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026. Thanh Niên trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại buổi tiếp.

Michelin bỏ lỡ gì tại Việt Nam?

Bánh mì vắng bóng sau 4 lần vinh danh của Michelin tại VN ẢNH: NHÀ HÀNG BỂ CÁ

Điều nuối tiếc nhất của Michelin là đã không tái hiện được bản đồ đầy đủ của một đất nước lúc nào cũng ấm nóng truyền thống ẩm thực.

Iran - Israel dừng tấn công lẫn nhau

Thủ đô Tehran của Iran ngày 8.6 Ảnh: AFP

Iran và Israel tuyên bố đã chấm dứt các hành động thù địch mới nhưng vẫn cảnh báo lẫn nhau, trong khi bạo lực tiếp diễn ở miền nam Li Băng.