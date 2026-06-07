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Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 7.6.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
07/06/2026 05:53 GMT+7

Tin tức TP.HCM thí điểm công chức làm việc tại nhà; Siêu ứng dụng, siêu tiện lợi cho người dân; Bóc trần đường dây đẻ thuê xuyên biên giới: Sang Thái Lan cấy phôi theo diện… du lịch... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 7.6.2026.

TP.HCM thí điểm công chức làm việc tại nhà

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 7.6.202 - Ảnh 1.

Sở Nội vụ TP.HCM đang đề xuất thí điểm cho công chức làm việc từ xa

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Với sự hỗ trợ của công nghệ, TP.HCM dự kiến cho 30% công chức khối tham mưu, nội nghiệp làm việc tại nhà luân phiên từ giai đoạn 2028 - 2029.

Siêu ứng dụng, siêu tiện lợi cho người dân

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 7.6.202 - Ảnh 2.

Ứng dụng VNeID đã được tích hợp nhiều dịch vụ tiện ích cho người dân. Trong ảnh: Hành khách xác thực sinh trắc học sau khi làm thủ tục trước trên VNeID, tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ít ai tin rằng một ứng dụng trên điện thoại có thể thay thế được hàng loạt giấy tờ từng được coi là vật bất ly thân. Giờ đây, VNeID đã âm thầm thay đổi thói quen của hàng triệu người dân, biến những thủ tục hành chính trở nên gọn nhẹ chỉ bằng một cái chạm màn hình. 

Bóc trần đường dây đẻ thuê xuyên biên giới: Sang Thái Lan cấy phôi theo diện… du lịch

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 7.6.202 - Ảnh 3.

Nhận kết quả siêu âm của phụ nữ MTH, Thắm (bìa trái) chở H.T.C (giữa) tới phòng trọ của Huyền (sát phòng trọ PV) để người này dặn dò, chuẩn bị cho chuyến đi Thái Lan

ẢNH: THANH NIÊN

Hành trình cấy phôi tại Thái Lan của người mang thai hộ được ngụy trang những chuyến du lịch. Từ làm hộ chiếu, phát sim điện thoại, đặt vé máy bay, thuê khách sạn…, mọi công đoạn đều được đường dây đẻ thuê tổ chức tinh vi nhằm qua mặt cơ quan chức năng. 

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