Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.6.2026

Những công trình định hình tầm vóc TP.HCM trong kỷ nguyên mới

Chỉ chưa đầy 1 tháng nữa, TP.HCM sẽ đón cột mốc lịch sử kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đây cũng là thời điểm ngành xây dựng ghi dấu ấn trong kỷ nguyên mới bằng một "chiến dịch" tổng lực: đồng loạt bấm nút khởi công 10 siêu dự án trọng điểm với tổng quy mô vốn lên tới hơn 381.000 tỉ đồng.

Phối cảnh cầu Thủ Thiêm 4 Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM

Thời tiết mưa nắng thất thường, vì sao?

Thời tiết miền Bắc những ngày qua diễn biến thất thường khi vừa nắng nóng diện rộng lại có mưa giông nhiều nơi và mưa lớn cục bộ, kèm theo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Trong những ngày cuối tuần này và đầu tuần sau, vẫn sẽ tiếp tục tình trạng mưa nắng thất thường.

Trong những ngày đầu tháng 6, các tỉnh thành miền Bắc và Trung vừa nắng nóng gay gắt lại có mưa to cục bộ ẢNH: ĐÌNH HUY

Bóc trần đường dây đẻ thuê xuyên biên giới: Bên trong 'lò' nuôi phụ nữ

Phía sau lời hứa "bao nuôi" là cuộc sống bị kiểm soát gần như tuyệt đối và các thai phụ phải phó mặc cơ thể cho đường dây đẻ thuê. Từ bên trong, PV Thanh Niên dần bóc tách những mắt xích của nhóm này.