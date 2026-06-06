Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.6.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
06/06/2026 05:58 GMT+7

Tin tức Những công trình định hình tầm vóc TP.HCM trong kỷ nguyên mới; Thời tiết mưa nắng thất thường, vì sao?; Bóc trần đường dây đẻ thuê xuyên biên giới: Bên trong "lò" nuôi phụ nữ… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 6.6.2026.

Những công trình định hình tầm vóc TP.HCM trong kỷ nguyên mới

Chỉ chưa đầy 1 tháng nữa, TP.HCM sẽ đón cột mốc lịch sử kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đây cũng là thời điểm ngành xây dựng ghi dấu ấn trong kỷ nguyên mới bằng một "chiến dịch" tổng lực: đồng loạt bấm nút khởi công 10 siêu dự án trọng điểm với tổng quy mô vốn lên tới hơn 381.000 tỉ đồng.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.6.2026 - Ảnh 1.

Phối cảnh cầu Thủ Thiêm 4

Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM

Thời tiết mưa nắng thất thường, vì sao?

Thời tiết miền Bắc những ngày qua diễn biến thất thường khi vừa nắng nóng diện rộng lại có mưa giông nhiều nơi và mưa lớn cục bộ, kèm theo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Trong những ngày cuối tuần này và đầu tuần sau, vẫn sẽ tiếp tục tình trạng mưa nắng thất thường.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.6.2026 - Ảnh 2.

Trong những ngày đầu tháng 6, các tỉnh thành miền Bắc và Trung vừa nắng nóng gay gắt lại có mưa to cục bộ

ẢNH: ĐÌNH HUY

Bóc trần đường dây đẻ thuê xuyên biên giới: Bên trong 'lò' nuôi phụ nữ

Phía sau lời hứa "bao nuôi" là cuộc sống bị kiểm soát gần như tuyệt đối và các thai phụ phải phó mặc cơ thể cho đường dây đẻ thuê. Từ bên trong, PV Thanh Niên dần bóc tách những mắt xích của nhóm này.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.6.2026 - Ảnh 3.

Phụ nữ MTH bị buộc sử dụng hàng loạt loại thuốc khác nhau với liều lượng dày đặc mà không có chỉ định từ bác sĩ

ẢNH: THANH NIÊN

 

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.6.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.6.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.6.2026 Tin tức Đột phá tốc độ nhà ở cho thuê, World Cup của những lão tướng, Liên minh Tổng thống Trump - Thủ tướng Netanyahu có "đứt gánh giữa đường"?… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 3.6.2026.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.6.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 5.6.2026

Khám phá thêm chủ đề

Tin tức đặc biệt trên báo in TP.HCM Kỷ Nguyên Mới thời tiết đẻ thuê mang thai hộ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận