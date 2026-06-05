Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 5.6.2026

Vì sao nhập khẩu nông sản Campuchia tăng vọt?

Việt Nam nhiều năm liền giữ vị trí số 1 thế giới về xuất khẩu hạt điều nhờ vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu ẢNH: QUANG THUẦN

Trong bối cảnh biến động thị trường toàn cầu và những thách thức về an ninh lương thực, Việt Nam có thể đẩy mạnh đầu tư để hình thành một chuỗi cung ứng nông sản tiểu vùng sông Mekong nhằm gia tăng vị thế trên thị trường thế giới.

Trung Quốc siết tiêu chuẩn nhập khẩu: Áp lực hay cơ hội?

Xuất khẩu thực phẩm, nông sản sang Trung Quốc sẽ được kiểm soát chặt hơn ẢNH: ĐÀO TRỌNG CƯỜNG

Thị trường Trung Quốc đang vươn lên là nơi tiêu thụ nông sản thực phẩm lớn nhất của VN nhưng tiêu chuẩn ngày càng siết chặt lại. Tuy nhiên, theo các chuyên gia và cả doanh nghiệp, đây là cơ hội để hàng Việt chuẩn hóa quy trình nuôi trồng, sản xuất và thị trường vẫn rất rộng mở.

Sắp 'cạn giờ' trước Iran, Tổng thống Trump đối mặt thế khó

Tổng thống Trump ngày càng gặp khó trong cuộc chiến Iran ẢNH: REUTERS

Bị Hạ viện thông qua nghị quyết ngăn chặn việc tấn công Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump càng đối mặt thêm nhiều khó khăn trong cuộc chiến này và có lẽ phải tìm giải pháp rút lui ít thiệt hại nhất.