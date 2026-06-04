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Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.6.2026

04/06/2026 05:55 GMT+7

Tin tức Sửa đổi Điều lệ Công đoàn phù hợp với tình hình mới; Sớm xây dựng sản phẩm cho Trung tâm tài chính quốc tế; Bóc trần đường dây đẻ thuê xuyên biên giới... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 4.6.2026.

Sửa đổi Điều lệ Công đoàn phù hợp với tình hình mới

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.6.2026 - Ảnh 1.

Đảng, Nhà nước luôn chăm lo đời sống công nhân, người lao động. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nướcTô Lâm tặng quà công nhân TP.HCM nhân chuyến công tác tại TP.HCM ngày 27.4.2026

ẢNH: TTXVN

Sáng 3.6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội XIV Công đoàn VN nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc phiên làm việc thứ nhất và các phiên thảo luận chuyên đề. (trang 2)

Sớm xây dựng sản phẩm cho Trung tâm tài chính quốc tế

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.6.2026 - Ảnh 2.

Cần sớm triển khai sản phẩm, dịch vụ trong Trung tâm tài chính quốc tế tại VN để thu hút vốn ngoại

ẢNH: NHẬT THỊNH

 Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các đơn vị nhanh chóng có một số sản phẩm, dịch vụ chủ chốt cho Trung tâm tài chính quốc tế tại VN. (trang 4)

Bóc trần đường dây đẻ thuê xuyên biên giới

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.6.2026 - Ảnh 3.
Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.6.2026 - Ảnh 4.

Bị can Nguyễn Trúc Giang (trái), Hồ Thanh Huyền

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

 Từ nguồn thông tin của Báo Thanh Niên, một đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại có tính chất xuyên biên giới vừa bị Công an TP.HCM triệt phá. (trang 22)

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