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Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 9.6.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
09/06/2026 05:59 GMT+7

Tin tức Đầu tháng 7 khai quật mộ liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng; Tăng trưởng 2 con số: Động lực từ kinh tế tư nhân; Thi tốt nghiệp THPT 2026: Quy định thí sinh cần lưu ý trong phòng thi... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 9.6.2026.

Đầu tháng 7 khai quật mộ liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 9.6.2026- Ảnh 1.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao quà tặng những người từng tham gia chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968 và thân nhân các liệt sĩ

ẢNH: THÚY LIỄU

Sáng 8.6, tại TP.HCM, Ban Chỉ đạo 515 quốc gia tổ chức hội thảo xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ tập thể được an táng tại khu vực Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (nay là khu vực Công viên Lê Thị Riêng), P.Hòa Hưng, TP.HCM. 


Tăng trưởng 2 con số: Động lực từ kinh tế tư nhân

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 9.6.2026- Ảnh 2.

Các diễn giả tham gia phiên thảo luận tại hội thảo “Mở khóa tăng trưởng - Động lực từ kinh tế tư nhân” do Báo Thanh Niên tổ chức ngày 8.6 tại Hà Nội

ẢNH: TUẤN MINH

Giải phóng năng lực nội sinh, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế và khơi thông nguồn vốn cho khu vực tư nhân không chỉ là bài toán của doanh nghiệp, mà còn là động lực góp phần tăng trưởng 2 con số.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Quy định thí sinh cần lưu ý trong phòng thi

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 9.6.2026- Ảnh 3.

Học sinh lớp 12 tham gia buổi thi thử kỳ thi tốt nghiệp THPT. Kỳ thi này chính thức diễn ra từ ngày 10-12.6

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Thí sinh bước vào phòng thi không chỉ cần chắc chắn về kiến thức sau 12 năm đèn sách mà còn cần nắm vững các quy định để không vô tình hay cố ý vi phạm, thậm chí bị khởi tố. 

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