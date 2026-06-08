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Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 8.6.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
08/06/2026 05:54 GMT+7

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 8.6.2026 Tin tức Thi tốt nghiệp THPT 2026: "Siết" ra đề, coi thi, chấm thi; TP.HCM dốc sức tìm mộ tập thể liệt sĩ hy sinh năm 1968; Bóc trần đường dây đẻ thuê xuyên biên giới: Cuộc giao con bất thành … có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 8.6.2026.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: 'Siết' ra đề, coi thi, chấm thi

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 8.6.2026 - Ảnh 1.

Sau thời gian miệt mài học tập và những lễ hội chia tay năm cuối cấp, học sinh lớp 12 chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

ẢNH: NGỌC LONG

"Công bằng" là từ khóa được GS-TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), nhấn mạnh trong cuộc trao đổi với PV Thanh Niên trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra từ ngày 10-12.6. (Trang 4)

TP.HCM dốc sức tìm mộ tập thể liệt sĩ hy sinh năm 1968

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 8.6.2026 - Ảnh 2.

Hình ảnh được cho là cảnh chôn cất tập thể tại nghĩa trang đô thành Chí Hòa ngày 12.2.1968, do phóng viên ghi lại và hãng thông tấn AP đăng tải

Ảnh: AP

Những ngày qua, PV Thanh Niên đã cùng Bộ Tư lệnh TP.HCM tập trung tìm kiếm nhân chứng, củng cố tài liệu xác định khu mộ tập thể chôn cất các liệt sĩ quân giải phóng hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, tại nghĩa trang đô thành Chí Hòa (nay là công viên Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM). (Trang 13)

Bóc trần đường dây đẻ thuê xuyên biên giới: Cuộc giao con bất thành

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 8.6.2026 - Ảnh 3.

Vừa cấy phôi thành công trở về VN, lập tức có người xuất hiện lấy mẫu máu của N.C.K.D

Phát hiện một phụ nữ mang thai hộ đã sinh con và chuẩn bị giao trẻ sơ sinh, PV Báo Thanh Niên nhanh chóng chuyển những thông tin thu thập được trong quá trình thâm nhập đường dây đẻ thuê đến Phòng CSHS Công an TP.HCM. (Trang 22)

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Tin tức TP.HCM thí điểm công chức làm việc tại nhà; Siêu ứng dụng, siêu tiện lợi cho người dân; Bóc trần đường dây đẻ thuê xuyên biên giới: Sang Thái Lan cấy phôi theo diện… du lịch... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 7.6.2026.

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