Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 12.11.2026

Đề xuất tăng mức bồi thường nhà đất giấy tay
Trong dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, Sở TN-MT TP.HCM đề xuất mức bồi thường với nhà đất giao dịch qua giấy tay hoặc chưa hoàn thiện thủ tục cấp sổ đỏ từ 40% tới 100% giá trị.
Phiên bản mới đáng mong đợi của đội tuyển VN
Đội tuyển VN đánh bại Đài Loan với tỷ số thuyết phục 2-0 ở trận giao hữu ngày 11.11 trên sân Thiên Trường.
Tín hiệu tích cực trong đàm phán 3 bên về Ukraine
Phía Mỹ và Ukraine đều cho biết cuộc đàm phán diễn ra hiệu quả, trong khi Nga nhấn mạnh mục tiêu xây dựng khuôn khổ an ninh cho toàn châu Âu.
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