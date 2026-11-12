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    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 12.11.2026

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    Tin tức Đề xuất tăng mức bồi thường nhà đất giấy tay; Phiên bản mới đáng mong đợi của đội tuyển VN; Tín hiệu tích cực trong đàm phán 3 bên về Ukraine... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 12.11.2026.


    Đề xuất tăng mức bồi thường nhà đất giấy tay

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 12.11.2026 - Ảnh 1.

    Theo các chuyên gia, chính sách bồi thường khi chính quyền thu hồi đất cần có tình, có lý, nhất là đối với những trường hợp có nhà ở trên, ven kênh rạch

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Trong dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, Sở TN-MT TP.HCM đề xuất mức bồi thường với nhà đất giao dịch qua giấy tay hoặc chưa hoàn thiện thủ tục cấp sổ đỏ từ 40% tới 100% giá trị.

    Phiên bản mới đáng mong đợi của đội tuyển VN

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 12.11.2026 - Ảnh 2.

    Đình Bắc (7) và Olaha Mạnh Đức (17) cùng lập công giúp đội tuyển VN giành chiến thắng

    ẢNH: MINH TÚ

    Đội tuyển VN đánh bại Đài Loan với tỷ số thuyết phục 2-0 ở trận giao hữu ngày 11.11 trên sân Thiên Trường.

    Tín hiệu tích cực trong đàm phán 3 bên về Ukraine

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 12.11.2026 - Ảnh 3.

    Phái đoàn Mỹ, Nga và Ukraine tham dự cuộc đàm phán tại UAE ngày 10.11

    Ảnh: AP

    Phía Mỹ và Ukraine đều cho biết cuộc đàm phán diễn ra hiệu quả, trong khi Nga nhấn mạnh mục tiêu xây dựng khuôn khổ an ninh cho toàn châu Âu.

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