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    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 11.11.2026

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    Tin tức Mở visa để du lịch rộng cửa bứt phá; Giảm hơn 1.500 tỉ đồng tiền điện mỗi tháng; U.23 VN thắng đậm U.23 Thái Lan… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 11.11.2026.

    Mở visa để du lịch rộng cửa bứt phá

    Bộ VH-TT-DL vừa báo cáo Quốc hội đề xuất ban hành Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch. Trong đó, nội dung được các doanh nghiệp và chuyên gia ngành du lịch xác định là điểm tựa chiến lược chính là dư địa từ chính sách thị thực (visa).

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 11.11.2026 - Ảnh 1.

    Việt Nam hiện có “độ mở thị thực” thuộc nhóm linh hoạt hàng đầu khu vực

    Ảnh: Bá Duy

    Giảm hơn 1.500 tỉ đồng tiền điện mỗi tháng

    Việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%, đồng thời áp dụng cơ cấu biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc và bổ sung giá điện cho một số nhóm khách hàng dự kiến giúp người dân, doanh nghiệp giảm hơn 1.531 tỉ đồng chi phí mỗi tháng.

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 11.11.2026 - Ảnh 2.

    Mức giảm tiền điện của khách hàng sinh hoạt theo tính toán của EVN

    Ảnh: EVN

    U.23 VN thắng đậm U.23 Thái Lan

    Đội tuyển U.23 VN chơi bùng nổ trong ngày khai mạc giải bóng đá giao hữu U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026 vào hôm qua 10.11 khi đánh bại U.23 Thái Lan 3-0.

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 11.11.2026 - Ảnh 3.

    Minh Tâm lập cú đúp chỉ trong 1 hiệp đấu

    ẢNH: ĐỘC LẬP

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