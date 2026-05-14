Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.5.2026

Không 'nén' cao ốc vào trung tâm TP.HCM

Khu đất vàng số 1 Lý Thái Tổ (P.Vườn Lài) được TP.HCM dùng làm công viên phục vụ người dân ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tại buổi tiếp xúc cử tri mới đây, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định TP sẽ không xây mới chung cư cao tầng ở trung tâm, ưu tiên quỹ đất lớn cho công viên, không gian công cộng để giảm áp lực cho hạ tầng.

Xăng sinh học đã sẵn sàng

Xăng sinh học E10 bán tại các cửa hàng xăng dầu ở TP.HCM, ảnh chụp chiều 13.5 ẢNH: NHẬT THỊNH

Sớm hơn so với lộ trình, một số doanh nghiệp đầu mối đã bắt đầu triển khai bán xăng sinh học E10 đồng loạt trên hệ thống và sẵn sàng cung ứng ra thị trường cho các cửa hàng xăng dầu ngoài hệ thống.

Hà Nội đình chỉ 3 nhân viên thú y

Cảnh giết thịt bò trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm tại xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ ẢNH: ĐÌNH HUY

Ngày 13.5, Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản Hà Nội đã có kết quả xác minh nội dung, thông tin phản ánh của Báo Thanh Niên về loạt phóng sự điều tra Thịt bẩn tung hoành qua lỗ hổng kiểm dịch.