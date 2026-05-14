Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.5.2026

14/05/2026 05:53 GMT+7

Tin tức Không "nén" cao ốc vào trung tâm TP.HCM; Xăng sinh học đã sẵn sàng; Hà Nội đình chỉ 3 nhân viên thú y... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 14.5.2026.

Không 'nén' cao ốc vào trung tâm TP.HCM

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.5.2026 - Ảnh 1.

Khu đất vàng số 1 Lý Thái Tổ (P.Vườn Lài) được TP.HCM dùng làm công viên phục vụ người dân

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tại buổi tiếp xúc cử tri mới đây, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định TP sẽ không xây mới chung cư cao tầng ở trung tâm, ưu tiên quỹ đất lớn cho công viên, không gian công cộng để giảm áp lực cho hạ tầng.

Xăng sinh học đã sẵn sàng

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.5.2026 - Ảnh 2.

Xăng sinh học E10 bán tại các cửa hàng xăng dầu ở TP.HCM, ảnh chụp chiều 13.5

ẢNH: NHẬT THỊNH

Sớm hơn so với lộ trình, một số doanh nghiệp đầu mối đã bắt đầu triển khai bán xăng sinh học E10 đồng loạt trên hệ thống và sẵn sàng cung ứng ra thị trường cho các cửa hàng xăng dầu ngoài hệ thống.

Hà Nội đình chỉ 3 nhân viên thú y

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.5.2026 - Ảnh 3.

Cảnh giết thịt bò trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm tại xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ

ẢNH: ĐÌNH HUY

Ngày 13.5, Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản Hà Nội đã có kết quả xác minh nội dung, thông tin phản ánh của Báo Thanh Niên về loạt phóng sự điều tra Thịt bẩn tung hoành qua lỗ hổng kiểm dịch.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
