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    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 15.11.2026

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    Tin tức Quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Campuchia là tài sản chung vô giá của hai dân tộc; Thưởng tết sớm để kích cầu tiêu dùng; Ứng phó sự cố, Mỹ đóng không phận trên toàn quốc... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 15.11.2026.

    Quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Campuchia là tài sản chung vô giá của hai dân tộc

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 15.11.2026 - Ảnh 1.

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni

    ẢNH: TTXVN

    Chiều 14.11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu các hoạt động tại Campuchia và tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ lần thứ 20 từ ngày 14 - 16.11 theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

    Thưởng tết sớm để kích cầu tiêu dùng

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 15.11.2026 - Ảnh 2.

    Biết trước lương, thưởng tết, người trẻ mạnh tay chi tiêu sắm tết sớm hơn

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Còn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, câu chuyện thưởng tết bắt đầu nóng lên khi Bộ Nội vụ mới đây yêu cầu các địa phương sớm tổng hợp kế hoạch thưởng của doanh nghiệp. 

    Ứng phó sự cố, Mỹ đóng không phận trên toàn quốc

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 15.11.2026 - Ảnh 3.

    Các quầy đăng ký của United Airlines đóng toàn bộ ở sân bay quốc tế Washington Dulles (bang Virginia, Mỹ) ngày 14.11

    ẢNH: AP

    Rạng sáng qua, Mỹ xảy ra tình trạng khẩn cấp ngừng bay trên toàn quốc, trong sự cố hàng không nghiêm trọng nhất kể từ vụ khủng bố cách đây hơn 25 năm vào ngày 11.9.2001.

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