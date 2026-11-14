Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.11.2026

Tổng lực kích cầu cuối năm

TP.HCM, Hà Nội cùng nhiều địa phương đang triển khai các chương trình kích cầu mua sắm tiêu dùng dịp cuối năm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Điểm mới của chương trình năm nay là phương thức liên kết "5 trong 1", kết hợp mua sắm, giải trí, du lịch, thương mại điện tử và thanh toán số.

Tổng lực kích cầu tiêu dùng nội địa dịp cuối năm để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ẢNH: NHẬT THỊNH

Tăng giá điện mặt trời, khuyến khích đầu tư pin lưu trữ

Khung giá phát điện mặt trời 2026 mới của Bộ Công thương đưa giá điện mặt trời có pin lưu trữ cao nhất. Việc này kỳ vọng sẽ hấp dẫn vốn đầu tư, từ đó tăng tốc nguồn điện tái tạo, bổ sung vào nguồn điện trong thời gian tới.

Giá phát điện mặt trời tối đa được điều chỉnh tăng ở cả 3 miền, áp dụng cho cả nhà máy điện mặt trời mặt đất và điện mặt trời nổi, có hoặc không sử dụng hệ thống pin lưu trữ ẢNH: NG.NGA

Đảng Dân chủ Mỹ chạy nước rút

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến hạn chót 11.12 để chốt dự luật ngân sách liên bang. Giới lãnh đạo đảng Dân chủ đang phải thống nhất phương án tài trợ chính phủ, nhằm tạo đà suôn sẻ trước khi chính thức kiểm soát quốc hội khóa mới vào tháng 1.2027.