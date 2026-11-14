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    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.11.2026

    Thanh Niên
    Thanh Niên

    Tin tức Tổng lực kích cầu cuối năm; Tăng giá điện mặt trời, khuyến khích đầu tư pin lưu trữ; Đảng Dân chủ Mỹ chạy nước rút... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 14.11.2026.

    Tổng lực kích cầu cuối năm

    TP.HCM, Hà Nội cùng nhiều địa phương đang triển khai các chương trình kích cầu mua sắm tiêu dùng dịp cuối năm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Điểm mới của chương trình năm nay là phương thức liên kết "5 trong 1", kết hợp mua sắm, giải trí, du lịch, thương mại điện tử và thanh toán số.

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.11.2026 - Ảnh 1.

    Tổng lực kích cầu tiêu dùng nội địa dịp cuối năm để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Tăng giá điện mặt trời, khuyến khích đầu tư pin lưu trữ

    Khung giá phát điện mặt trời 2026 mới của Bộ Công thương đưa giá điện mặt trời có pin lưu trữ cao nhất. Việc này kỳ vọng sẽ hấp dẫn vốn đầu tư, từ đó tăng tốc nguồn điện tái tạo, bổ sung vào nguồn điện trong thời gian tới.

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.11.2026 - Ảnh 2.

    Giá phát điện mặt trời tối đa được điều chỉnh tăng ở cả 3 miền, áp dụng cho cả nhà máy điện mặt trời mặt đất và điện mặt trời nổi, có hoặc không sử dụng hệ thống pin lưu trữ

    ẢNH: NG.NGA

    Đảng Dân chủ Mỹ chạy nước rút

    Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến hạn chót 11.12 để chốt dự luật ngân sách liên bang. Giới lãnh đạo đảng Dân chủ đang phải thống nhất phương án tài trợ chính phủ, nhằm tạo đà suôn sẻ trước khi chính thức kiểm soát quốc hội khóa mới vào tháng 1.2027.

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.11.2026 - Ảnh 3.

    Ba thượng nghị sĩ tân cử của đảng Dân chủ xuất hiện tại tòa nhà quốc hội Mỹ ngày 9.11 (Từ trái sang: ông Andy Barr, ông Abdul El-Sayed, ông Adam Hamilton)

    ẢNH: AP

     

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