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    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 13.11.2026

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    Tin tức Quyết liệt giải ngân, đẩy mạnh tăng trưởng; Ra sân bay mới biết nợ thuế, làm sao chấm dứt?; Hệ lụy lan rộng sau bê bối của CEO NVIDIA… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 13.11.2026.

    Quyết liệt giải ngân, đẩy mạnh tăng trưởng

    Quốc hội đã dành trọn ngày hôm qua 12.11 cho phiên chất vấn với 2 lĩnh vực quan trọng là tài chính và KH-CN, với sự tham gia trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, các Phó thủ tướng và bộ trưởng.

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 13.11.2026- Ảnh 1.

    Trong giai đoạn tới, Chính phủ sẽ tập trung xác định đưa vốn đầu tư công vào những dự án trọng điểm, tính chất lan tỏa, liên vùng và những hạ tầng thiết yếu. (Trong ảnh: Sà lan, cần cẩu nối nhau dọc công trường, phác dáng cầu vượt biển dài hơn 18 km từ Đất Mũi ra đảo Hòn Khoai)

    ẢNH: GIA BÁCH

    Ra sân bay mới biết nợ thuế, làm sao chấm dứt?

    Để tránh trường hợp người dân khi ra đến sân bay xuất cảnh mới biết mình đang nợ thuế, một số chuyên gia kiến nghị giải pháp có thể triển khai ngay để người nộp thuế không bị gián đoạn hành trình.

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 13.11.2026- Ảnh 2.

    Người nộp thuế kiểm tra thuế trên eTax

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Hệ lụy lan rộng sau bê bối của CEO NVIDIA

    Cuộc khủng hoảng liên quan bê bối tình ái của Tổng giám đốc điều hành (CEO) NVIDIA Jensen Huang đang gây ra những tác động tiêu cực đối với tập đoàn và nhiều bên khác.

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 13.11.2026- Ảnh 3.

    CEO NVIDIA Jensen Huang dự một sự kiện tại Berlin (Đức) hồi tháng 10

    ẢNH: REUTERS

     

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