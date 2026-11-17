Chung một đại dương - chung một tương lai

Công trình trang trí theo chủ đề APEC 2026 tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc Ảnh: THX/TTXVN phát

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Thái Bình Dương nối liền những bờ biển, những nền kinh tế và những nền văn hóa đa dạng. Đây là không gian sống, giao lưu và phát triển của các nền kinh tế thành viên APEC cùng các quốc gia trong khu vực. (trang 2)

Siêu sân bay Long Thành trước "giờ G".

Các thành viên Cảng HKQT Long Thành đảm nhận vai trò hành khách giả định trong kịch bản chạy thử nghiệm 1TO-11 mới đây ẢNH: ACV

Chỉ hơn một tháng nữa, Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ chính thức mở cửa khai thác thương mại. Ngay lúc này, toàn bộ đại công trường đang dồn tổng lực, chạy đua từng giờ để hoàn tất những công đoạn cuối cùng trước thời khắc lịch sử. (trang 6)

Xung đột Trung Đông dồn dập diễn biến khó lường

Khói bốc lên trong xung đột giữa Houthi và quân chính phủ tại tỉnh Lahj ở Yemen trong hình ảnh đưa ra hôm 15.11 Ảnh: Reuters

Iran và đồng minh Houthi gia tăng áp lực tại Trung Đông, trong khi Mỹ điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ 3 đến khu vực. (trang 24)