Chung một đại dương - chung một tương lai
Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Thái Bình Dương nối liền những bờ biển, những nền kinh tế và những nền văn hóa đa dạng. Đây là không gian sống, giao lưu và phát triển của các nền kinh tế thành viên APEC cùng các quốc gia trong khu vực. (trang 2)
Siêu sân bay Long Thành trước "giờ G".
Chỉ hơn một tháng nữa, Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ chính thức mở cửa khai thác thương mại. Ngay lúc này, toàn bộ đại công trường đang dồn tổng lực, chạy đua từng giờ để hoàn tất những công đoạn cuối cùng trước thời khắc lịch sử. (trang 6)
Xung đột Trung Đông dồn dập diễn biến khó lường
Iran và đồng minh Houthi gia tăng áp lực tại Trung Đông, trong khi Mỹ điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ 3 đến khu vực. (trang 24)
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