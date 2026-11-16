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    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 16.11.2026

    Thanh Niên
    Thanh Niên

    Tin tức Người bán hàng trên sàn "nhẹ gánh" hóa đơn; Mở rộng nguồn tuyển giáo viên: Điều kiện nào đảm bảo chất lượng ?; Nhiều bất đồng trong nội bộ đảng Dân chủ Mỹ... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 16.11.2026.

    Người bán hàng trên sàn 'nhẹ gánh' hóa đơn

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 16.11.2026- Ảnh 1.

    Đơn giản hóa thủ tục hóa đơn được kỳ vọng thúc đẩy thương mại điện tử phát triển

    ẢNH: LÊ NAM

    Thông tin Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu, đơn giản hóa quy định theo hướng người bán trên sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán không phải lập hóa đơn điện tử nếu sàn đã khấu trừ thuế theo từng giao dịch đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng kinh doanh trực tuyến. 

    Mở rộng nguồn tuyển giáo viên: Điều kiện nào đảm bảo chất lượng?

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 16.11.2026- Ảnh 2.

    Âm nhạc, nghệ thuật là các môn học hiện còn thiếu nhiều giáo viên và có nhu cầu mở rộng nguồn tuyển

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Bộ GD-ĐT mở rộng đối tượng được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm ở một số môn học, tạo thêm cơ hội cho người muốn trở thành giáo viên. Tuy nhiên, các nhà giáo cho rằng cần làm rõ điều kiện tuyển dụng, chú trọng năng lực thực hành và có chính sách thu hút người giỏi gắn bó với trường học. 

    Nhiều bất đồng trong nội bộ đảng Dân chủ Mỹ

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 16.11.2026- Ảnh 3.

    Các nghị sĩ vừa đắc cử quốc hội Mỹ khóa mới chụp ảnh lưu niệm tại Điện Capitol ở Washington D.C. vào ngày 12.11

    ẢNH: AFP

    Chiến thắng tại Alaska mở rộng ảnh hưởng của đảng Dân chủ, song bất đồng về chính sách, nhân sự và cách ứng xử với Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra phép thử đoàn kết.

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