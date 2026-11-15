TP.HCM: Giáo viên THPT nào đủ tiêu chuẩn xét thăng hạng lên hạng II và I?

Đề án tổ chức xét thăng hạng chức danh nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TP.HCM 2026 (gọi tắt là đề án) được ban hành ngày 12.11.2026. Theo đề án, thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 11 và tháng 12 năm 2026.

Đề án nêu rõ tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông (THPT) và giáo viên giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Giáo viên THPT cùng học sinh tại TP.HCM trong ngày khai giảng năm học 2026 - 2027 ẢNH: NHẬT THỊNH

Tiêu chuẩn để giáo viên THPT, giáo dục thường xuyên xét thăng hạng lên hạng II (mã số V.07.05.14, V.07.05.17)

Giáo viên THPT, giáo dục thường xuyên xét thăng hạng lên hạng II (mã số V.07.05.14, V.07.05.17) khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện tại điều 9 Thông tư số 13/2024/TT-BGDĐT; Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT và Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT.

Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III (mã số V.07.05.15, V.07.05.18).

Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III và tương đương, có 3 năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật.

Đề án vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và phù hợp với cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Được người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý cử đi dự xét thăng hạng chức danh nghề và đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.

Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên THPT;

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THPT theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tạo ban hành;

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT.

Đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

Đáp ứng yêu cầu về thời gian giữ chức danh: phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III (mã số V.07.05.15) hoặc tương đương từ đủ 9 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Tiêu chuẩn để giáo viên THPT, giáo dục thường xuyên xét thăng hạng lên hạng I (mã số V.07.05.13, V.07.05.16)

Giáo viên THPT, giáo dục thường xuyên xét thăng hạng lên hạng I (mã số V.07.05.13, V.07.05.16) khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện tại điều 15 Thông tư số 13/2024/TT-BGDĐT; Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT và Thông tư số08/2023/TT-BGDĐT:

Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II (mã số V.07.05.14, V.07.05.17).

Trong thời gian giữ chức danh nghể nghiệp giáo viên THPT hạng II và tương đương, có 5 năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 2 năm được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật.

Giáo viên Trường THPT Trần Khai Nguyên, phường An Đông cùng học trò ẢNH: NHẬT THỊNH

Đề án vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và phù hợp với cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Được người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý cử đi dự xét thăng hạng chức danh nghề và đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.

Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

Có bằng thạc sĩ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên THPT hoặc có bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy hoặc có bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT.

Đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

Tích cực, chủ động thực hiện và tuyên truyền vận động, hướng dẫn đồng nghiệp thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục THPT vào các nhiệm vụ được giao;

Có khả năng hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong xây dựng kế hoạch và giáo dục; vận dụng những phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; triển khai hiệu quả hoạt động tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục;

Có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; hướng dẫn, đánh giá sản phẩm nghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh THPT từ cấp tỉnh trở lên;

Có khả năng hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm về phát triển chuyên môn của bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục;

Vận dụng và hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc sử dụng các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh;

Vận dụng và hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc triển khai có hiệu quả các biện pháp tư vấn tâm lý, hướng nghiệp cho học sinh và công tác xã hội trường học, cách lồng ghép trong hoạt động dạy học và giáo dục;

Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh trở lên; hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi từ cấp tỉnh trở lên (Trong đó, các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo quy định tại điểm h khoản 4 điều 5 Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT phải là các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đạt được trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II và tương đương);

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm;

Đáp ứng yêu cầu về thời gian giữ chức danh: phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II (mã số V.07.05.14) hoặc tương đương từ đủ 6 năm trở lên tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.