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Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 1.8.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
Tin tức Chiến lược đưa VN thành quốc gia biển mạnh; Cảnh giác lừa đảo mua bán vàng, kim cương; ASEAN Cup 2026: Đội tuyển VN vừa không hay, vừa không may… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 1.8.2026.

Chiến lược đưa VN thành quốc gia biển mạnh

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 1.8.2026 - Ảnh 1.

VN đang xây dựng hình hài quốc gia biển mạnh trong thế kỷ 21

ẢNH: NGUYỄN LONG

Biển được định vị là một trong những động lực chiến lược thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, trở thành không gian tăng trưởng mới, để hình thành các cực tăng trưởng, ngành kinh tế và động lực phát triển mới, đưa đất nước bước tới kỷ nguyên thịnh vượng.

Cảnh giác lừa đảo mua bán vàng, kim cương

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 1.8.2026 - Ảnh 2.

Mua, bán kim cương coi chừng sập bẫy lừa

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Lợi dụng thị trường kim cương, nữ trang vàng đang trong giai đoạn biến động, hàng loạt chiêu lừa đảo đã xuất hiện mà nếu không cẩn thận, nhiều người dễ sập bẫy.

ASEAN Cup 2026: Đội tuyển VN vừa không hay, vừa không may

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 1.8.2026 - Ảnh 3.

Tài Lộc (giữa) chơi nỗ lực nhưng chưa thể giúp đội tuyển VN chiến thắng

ẢNH: MINH TÚ

Tối 31.7, đội tuyển VN bỏ lỡ hàng tá cơ hội và phải chia điểm với Singapore trong trận cầu không bàn thắng. Kết quả này khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik rơi xuống vị trí thứ 3 ở bảng A ASEAN Cup 2026.

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