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Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 31.7.2026

Thanh Niên
Thanh Niên

Tin tức Làm tiếp thị liên kết có "ngon ăn"?; Làm sao giúp người cao tuổi thoát bẫy lừa đảo ?; Giữ rừng thời công nghệ - Những bóng hồng Katien... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 31.7.2026.

Làm tiếp thị liên kết có "ngon ăn" ?

Chỉ cần quay video, viết bài rồi gắn đường dẫn sản phẩm là có thể tạo nguồn thu đều đặn mỗi tháng. Tiếp thị liên kết đang thu hút rất nhiều người tham gia. Vậy nghề này có thực sự "dễ ăn" như những câu chuyện lan truyền trên mạng

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 31.7.2026- Ảnh 1.

Tiếp thị liên kết đang thu hút rất nhiều người tham gia, nhưng không phải ai cũng trụ được lâu dài

Làm sao giúp người cao tuổi thoát bẫy lừa đảo ?

Gần đây, chiêu mời gọi du lịch "0 đồng" đang nở rộ trở lại, và đối tượng nhắm đến không ai khác chính là những người cao tuổi. gần đây, chiêu mời gọi du lịch "0 đồng" đang nở rộ trở lại, và đối tượng nhắm đến không ai khác chính là những người cao tuổi. 

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 31.7.2026- Ảnh 2.

Hiện nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa để xét tốt nghiệp vừa xét tuyển vào đại học

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Giữ rừng thời công nghệ - Những bóng hồng Katien

Tiếp tục loạt phóng sự "Giữ rừng thời công nghệ" là chuyện những bóng hồng đang từng ngày biến Vườn quốc gia Cát Tiên thành điểm đến cho những hành trình kỳ thú trên bản đồ du lịch Việt. 

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 31.7.2026- Ảnh 3.

Anetta (trái) hướng dẫn Ka Mùi làm món ăn phục vụ khách ở Katien safari

Ảnh: Lam Phong

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