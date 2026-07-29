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Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 29.7.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
Tin tức Ứng xử thế nào với kim cương?; Hàng thủ Việt Nam cần cẩn trọng trước Singapore; Giải mã chiến lược 'vừa đàm vừa đánh' của Mỹ lẫn Iran… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 29.7.2026.

Ứng xử thế nào với kim cương?

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 29.7.2026 - Ảnh 1.

Cần xây dựng thị trường kim cương, đá quý minh bạch và bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người tiêu dùng

Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Giao dịch thấp, giá sụt giảm, nhiều cửa hàng vẫn đóng cửa càng khiến những người sở hữu kim cương muốn bán ra. Mà càng nhiều người bán thì lại càng nhiều tiệm đóng cửa vì mất thanh khoản. Trường hợp có nơi thu lại, giá cũng lao dốc. Vậy ứng xử thế nào với kim cương lúc này là câu hỏi không dễ trả lời.

Hàng thủ Việt Nam cần cẩn trọng trước Singapore

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 29.7.2026 - Ảnh 2.

Thành Chung cần chỉ huy tốt hàng thủ đội tuyển VN

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nhìn vào những gì đã diễn ra sau 2 lượt trận bảng A ASEAN Cup 2026, đội tuyển VN đủ sức đánh bại Singapore. Tuy nhiên, đội bóng đảo quốc sư tử cũng có những điểm mạnh riêng mà HLV Kim Sang-sik cần dè chừng.

Giải mã chiến lược 'vừa đàm vừa đánh' của Mỹ lẫn Iran

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 29.7.2026 - Ảnh 3.

Đường phố Tehran ngày 27.7

Ảnh: Reuters

Giữa vòng lặp "đánh rồi đàm - đàm rồi đánh", cuộc chiến Iran bị xem là chưa có lối thoát nhưng đây cũng có thể là chọn lựa của cả hai bên trong việc đi đến hòa bình.

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