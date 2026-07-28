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Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.7.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
Tin tức Xuất khẩu ứng phó với thuế mới của Mỹ; Vào Nam Cát Tiên cùng đặc nhiệm... Tây; Sau 5 tháng, cuộc chiến Iran sẽ về đâu?... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 28.7.2026.

Xuất khẩu ứng phó với thuế mới của Mỹ

Đàm phán về giá bán, giảm chi phí… là một số giải pháp mà doanh nghiệp xuất khẩu chủ động thực hiện khi đứng trước việc Mỹ áp mức thuế suất mới 12,5% đối với hàng hóa của các nền kinh tế "bị điều tra" theo Mục 301, trong đó có VN. (trang 4)

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.7.2026- Ảnh 1.

Mỹ áp thuế 12,5% sẽ ảnh hưởng đến nhiều hàng hóa xuất khẩu của VN

ẢNH: NGỌC THẮNG

Vào Nam Cát Tiên cùng đặc nhiệm... Tây

Hơn 15 năm trước, David Minetti, cựu lính đặc nhiệm Pháp, khi đến VN đã chọn cách rất khác để đưa mọi người đến gần rừng hơn. (trang 22)

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.7.2026- Ảnh 2.

Đi rừng, mục đích của David là giúp người tham gia hiểu và yêu rừng hơn

ẢNH: LAM PHONG

Sau 5 tháng, cuộc chiến Iran sẽ về đâu?

Hôm nay (28.7) đánh dấu tròn 5 tháng kể từ khi Mỹ và Israel phát động tấn công Iran vào ngày 28.2, nhưng chưa có chỉ dấu khả dĩ nào để kết thúc cuộc chiến này. (trang 24)

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.7.2026- Ảnh 3.

Quân đội Mỹ trên biển Ả Rập (ảnh chụp ngày 25.7)

ẢNH: REUTERS

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