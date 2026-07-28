Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.7.2026

Xuất khẩu ứng phó với thuế mới của Mỹ

Đàm phán về giá bán, giảm chi phí… là một số giải pháp mà doanh nghiệp xuất khẩu chủ động thực hiện khi đứng trước việc Mỹ áp mức thuế suất mới 12,5% đối với hàng hóa của các nền kinh tế "bị điều tra" theo Mục 301, trong đó có VN. (trang 4)

Mỹ áp thuế 12,5% sẽ ảnh hưởng đến nhiều hàng hóa xuất khẩu của VN ẢNH: NGỌC THẮNG

Vào Nam Cát Tiên cùng đặc nhiệm... Tây

Hơn 15 năm trước, David Minetti, cựu lính đặc nhiệm Pháp, khi đến VN đã chọn cách rất khác để đưa mọi người đến gần rừng hơn. (trang 22)

Đi rừng, mục đích của David là giúp người tham gia hiểu và yêu rừng hơn ẢNH: LAM PHONG

Sau 5 tháng, cuộc chiến Iran sẽ về đâu?

Hôm nay (28.7) đánh dấu tròn 5 tháng kể từ khi Mỹ và Israel phát động tấn công Iran vào ngày 28.2, nhưng chưa có chỉ dấu khả dĩ nào để kết thúc cuộc chiến này. (trang 24)