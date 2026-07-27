Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 27.7.2026

79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026): Thắp sáng ngọn lửa tri ân

Thanh niên thắp nến tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào (xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) tối 26.7 Ảnh: Phạm Đức

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tối 26.7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào (xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), T.Ư Đoàn chủ trì, phối hợp Bộ Nội vụ, tỉnh Nghệ An và Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào trang trọng tổ chức Lễ thắp nến tri ân các liệt sĩ.

Mua đá quý bán lại được không?

Tiệm vàng chỉ thu giá trị vàng, không thu đá trên sản phẩm nữ trang Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Trong bối cảnh thị trường kim cương gần như "đóng băng", nhiều người sở hữu các loại đá quý như phỉ thúy cũng nhấp nhổm muốn bán ra nhưng gặp muôn vàn khó khăn.

Khoảng lặng khó đoán trong chiến sự Mỹ - Iran

Lực lượng Mỹ hoạt động tại biển Ả Rập ẢNH: REUTERS

Việc Mỹ ngừng tấn công Iran đặt ra câu hỏi liệu động thái này nhằm tạo điều kiện cho ngoại giao hay là bước tạm ngừng vì lý do quân sự.