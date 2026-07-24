Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 24.7.2026

TP.HCM di dời cảng, trả lại không gian cho nội đô

UBND TP.HCM vừa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu phương án và lộ trình di dời các cảng biển ra khỏi khu vực trung tâm. Trong bối cảnh TP.HCM đang tiến hành tái thiết không gian đô thị và mở rộng hành lang kinh tế biển, đây là lộ trình cần dứt điểm thực hiện.

Chủ trương di dời các cảng biển và cụm cảng nội đô khỏi trung tâm TP.HCM là chiến lược tất yếunhằm tháo gỡ các nút thắt giao thông cũng như giải phóng không gian phát triển ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Timor Leste – Việt Nam, 20 giờ 30 ngày 24.7, sân Chonburi (Thái Lan): Không chỉ là 3 điểm!

Trước đối thủ yếu hơn nhiều, đội tuyển VN bắt buộc giành trọn 3 điểm ở trận ra quân ASEAN Cup 2026. Ngoài ra, thầy trò HLV Kim Sang-sik cần hoàn thành những nhiệm vụ khác.

Xuân Son nhiều khả năng tỏa sáng trước Timor Leste ẢNH: NGỌC LINH

Hai điểm nghẽn năng lượng ở Trung Đông

Nguy cơ gián đoạn đồng thời hai eo biển Hormuz và Bab al-Mandeb đang đẩy tình hình an ninh, năng lượng và kinh tế toàn cầu vào vòng xoáy khó lường mới.