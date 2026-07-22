Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 22.7.2026

Hành trình lật đá tìm hài cốt liệt sĩ ở Vị Xuyên
Mặt trận Vị Xuyên - Hà Giang, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang, từng được mệnh danh là "lò vôi thế kỷ" - nơi hàng nghìn người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc.
Bám vách đá Vị Xuyên đưa các liệt sĩ trở về: Cuộc chạy đua với thời gian của đội quy tập
Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, chuyện nay nhớ xưa: Đài tưởng niệm trên vùng địa linh
Trong lúc công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng đang được thực hiện một cách cẩn trọng, trách nhiệm và đầy nghĩa tình, ở khu vực trục đường dọc Cách Mạng Tháng Tám (CMT8) - Trường Chinh cách đó khoảng 4 km, lực lượng chức năng cũng đang khẩn trương tìm kiếm thêm manh mối, tư liệu về nơi chôn cất các liệt sĩ Tết Mậu Thân 1968.
Kỳ World Cup gồm 64 đội đã đến khá gần !
Đề nghị "điên rồ": World Cup 2030 gồm đến 64 đội dự VCK, diễn ra ở 3 châu lục với 6 nước chủ nhà! Thông tin vốn dĩ không mới. Nhưng mới ở chỗ: Chưa bao giờ ý tưởng ấy tiến đến gần hiện thực như lúc này.
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