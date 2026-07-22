Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 22.7.2026

Hành trình lật đá tìm hài cốt liệt sĩ ở Vị Xuyên

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang) quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện địa hình cheo leo ở điểm cao 685 (thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy) Ảnh: Vũ Đông

Mặt trận Vị Xuyên - Hà Giang, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang, từng được mệnh danh là "lò vôi thế kỷ" - nơi hàng nghìn người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc.

Bám vách đá Vị Xuyên đưa các liệt sĩ trở về: Cuộc chạy đua với thời gian của đội quy tập

Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, chuyện nay nhớ xưa: Đài tưởng niệm trên vùng địa linh

Một góc bản đồ “Vùng phụ cận Sài Gòn” (Environs de Saïgon) năm 1911. Con đường xéo giữa bản đồ nay là đường Trường Chinh và Cách Mạng Tháng Tám. Phía trên có vị trí ghi “Tombeau de Lareynigre” (mộ Lareynigre - một cách gọi khác của trung úy hải quân Lareynière). Phía dưới, vị trí ngã ba Ông Tạ hiện nay ghi “Sr (souvenir: kỷ niệm, tưởng niệm) Francaise” (tưởng niệm Pháp) Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 2

Trong lúc công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng đang được thực hiện một cách cẩn trọng, trách nhiệm và đầy nghĩa tình, ở khu vực trục đường dọc Cách Mạng Tháng Tám (CMT8) - Trường Chinh cách đó khoảng 4 km, lực lượng chức năng cũng đang khẩn trương tìm kiếm thêm manh mối, tư liệu về nơi chôn cất các liệt sĩ Tết Mậu Thân 1968.

Kỳ World Cup gồm 64 đội đã đến khá gần !

Thành công ở World Cup 2026 với 48 đội phải chăng là tiền đề cho FIFA hướng đến World Cup 2030 với 64 đội? ẢNH: AFP

Đề nghị "điên rồ": World Cup 2030 gồm đến 64 đội dự VCK, diễn ra ở 3 châu lục với 6 nước chủ nhà! Thông tin vốn dĩ không mới. Nhưng mới ở chỗ: Chưa bao giờ ý tưởng ấy tiến đến gần hiện thực như lúc này.