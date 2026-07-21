Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.7.2026

Dồn lực cho xuất khẩu cuối năm

Xuất khẩu 6 tháng đã hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Năm 2026, xuất khẩu đặt mục tiêu kim ngạch khoảng 550 tỉ USD. 6 tháng đầu năm, dù nhiều khó khăn nhưng chúng ta đã đạt 294,34 tỉ USD. Điều đó đồng nghĩa nền kinh tế cần mang về thêm khoảng 255,7 tỉ USD trong nửa cuối năm để cán đích. (trang 4)

Tiếc cho Messi nhưng đúng với Argentina

Messi (10) bị khóa chặt hoàn toàn ẢNH: REUTERS

Không có phép màu của Messi, Argentina bất lực trước Tây Ban Nha quá toàn diện. Một tập thể đồng đều và có triết lý chơi bóng khoa học, hiện đại đã vượt qua đội bóng được dẫn dắt bởi một ngôi sao nhưng các vệ tinh xung quanh lại chưa tạo được sự kết nối tương ứng. (trang 20)

Thế giới sắp "bắt đáy" vàng?

Giá vàng vẫn được dự báo sẽ tăng cao trong dài hạn ẢNH: REUTERS

Ngay cả khi tình hình chiến sự Iran khó lường, giá vàng thế giới tiếp tục duy trì ở mức thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn đỉnh cao và giới phân tích cho rằng kim loại quý này về dài hạn sẽ tăng cao. (trang 23)