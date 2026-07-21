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Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.7.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
Tin tức Dồn lực cho xuất khẩu cuối năm; Tiếc cho Messi nhưng đúng với Argentina; Thế giới sắp "bắt đáy" vàng?... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 21.7.2026.

Dồn lực cho xuất khẩu cuối năm

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.7.2026 - Ảnh 1.

Xuất khẩu 6 tháng đã hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Năm 2026, xuất khẩu đặt mục tiêu kim ngạch khoảng 550 tỉ USD. 6 tháng đầu năm, dù nhiều khó khăn nhưng chúng ta đã đạt 294,34 tỉ USD. Điều đó đồng nghĩa nền kinh tế cần mang về thêm khoảng 255,7 tỉ USD trong nửa cuối năm để cán đích. (trang 4)

Tiếc cho Messi nhưng đúng với Argentina

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.7.2026 - Ảnh 2.

Messi (10) bị khóa chặt hoàn toàn

ẢNH: REUTERS

Không có phép màu của Messi, Argentina bất lực trước Tây Ban Nha quá toàn diện. Một tập thể đồng đều và có triết lý chơi bóng khoa học, hiện đại đã vượt qua đội bóng được dẫn dắt bởi một ngôi sao nhưng các vệ tinh xung quanh lại chưa tạo được sự kết nối tương ứng. (trang 20)

Thế giới sắp "bắt đáy" vàng?

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.7.2026 - Ảnh 3.

Giá vàng vẫn được dự báo sẽ tăng cao trong dài hạn

ẢNH: REUTERS

Ngay cả khi tình hình chiến sự Iran khó lường, giá vàng thế giới tiếp tục duy trì ở mức thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn đỉnh cao và giới phân tích cho rằng kim loại quý này về dài hạn sẽ tăng cao. (trang 23)

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