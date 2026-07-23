Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 23.7.2026

Lối đi nào cho thị trường trang sức, đá quý?
Cửa hàng vàng bạc kim cương liên tục đóng cửa; cơ quan công an tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam thêm các bị can để điều tra về hành vi buôn lậu kim cương; niềm tin người tiêu dùng sụt giảm dẫn tới làn sóng bán ra ồ ạt. Thị trường trang sức, đá quý rơi vào khủng hoảng chưa từng thấy. (trang 4)
Sứ mệnh của Vinamilk là phụng sự sức khỏe cộng đồng bằng sản phẩm sữa tốt nhất
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Vinamilk, bà Mai Kiều Liên đã dành cho Thanh Niên cuộc trò chuyện về những chặng đường đã qua, những quyết định mang tính bước ngoặt và khát vọng đưa dinh dưỡng chất lượng đến với mọi người dân Việt Nam. (trang 6)
Những 'hệ sinh thái' thao túng dư luận
Ngay cả chính phủ của một số cường quốc hiện nay còn lo ngại tình trạng thao túng dư luận thông qua mạng xã hội bằng các công nghệ mới. (trang 23)
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