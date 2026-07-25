Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 25.7.2026

EU siết quản lý, nông sản VN ứng phó thế nào?
Châu Âu đang tiếp tục triển khai các biện pháp siết chặt quản lý an toàn thực phẩm. Đáng nói hàng vào được EU lại chưa chắc đã vào được những thị trường quan trọng là Pháp và Đức.
Hơn phân nửa thí sinh chuyên Tuyên Quang vào nhóm 'tinh hoa' cả nước
Trong cuộc đua vào đại học năm nay, 56,1% thí sinh trong tệp dữ liệu Trường THPT chuyên Tuyên Quang lọt vào nhóm "tinh hoa" xét tuyển đại học của cả nước, hầu hết nhờ tổ hợp có môn toán, với 99 điểm 10 của môn này...
Bước ngoặt nguy hiểm mới của cuộc chiến Iran
Những diễn biến mới cho thấy cuộc chiến Iran có thể ẩn chứa những nguy hiểm mới có thể gây tổn hại nặng nề cho kinh tế thế giới, trong khi Mỹ đang đối mặt nhiều hạn chế về chính trị trước đối thủ.
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