Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 26.7.2026

Mùa trung thu nóng trên 'chợ' mạng

Các khách sạn cũng bắt đầu bước vào cuộc đua bánh trung thu từ sớm ẢNH: LÊ NAM

Trong khi nhiều tuyến phố vẫn khá im ắng, thị trường trực tuyến đã "vào mùa" trung thu từ rất sớm.

Loạn giá, chất lượng đá quý

Thị trường đá quý cần có tổ chức kiểm định độc lập ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Sau khủng hoảng kim cương, nhiều người "chơi" đá quý đang hoang mang về chất lượng, giá cả các loại sản phẩm này. Bởi dù là mặt hàng có giá trị cao nhưng thị trường đá quý hiện chưa được quản lý về chất lượng.

Điều đáng sợ nhất không phải AI, mà là con người ngừng học

GS Trương Nguyện Thành trong một buổi trao đổi về giáo dục ẢNH: NVCC

Trong cuộc trao đổi với Thanh Niên, giáo sư Trương Nguyện Thành chia sẻ những góc nhìn về học tập suốt đời, vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) và những năng lực mà mỗi người cần trang bị để không bị bỏ lại phía sau.