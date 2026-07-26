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Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 26.7.2026

Thanh Niên
Thanh Niên

Tin tức Mùa trung thu nóng trên 'chợ' mạng; Loạn giá, chất lượng đá quý; Điều đáng sợ nhất không phải AI, mà là con người ngừng học... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 26.7.2026.

Mùa trung thu nóng trên 'chợ' mạng

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 26.7.2026 - Ảnh 1.

Các khách sạn cũng bắt đầu bước vào cuộc đua bánh trung thu từ sớm

ẢNH: LÊ NAM

Trong khi nhiều tuyến phố vẫn khá im ắng, thị trường trực tuyến đã "vào mùa" trung thu từ rất sớm. 

Loạn giá, chất lượng đá quý

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 26.7.2026 - Ảnh 2.

Thị trường đá quý cần có tổ chức kiểm định độc lập

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Sau khủng hoảng kim cương, nhiều người "chơi" đá quý đang hoang mang về chất lượng, giá cả các loại sản phẩm này. Bởi dù là mặt hàng có giá trị cao nhưng thị trường đá quý hiện chưa được quản lý về chất lượng.

Điều đáng sợ nhất không phải AI, mà là con người ngừng học

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 26.7.2026 - Ảnh 3.

GS Trương Nguyện Thành trong một buổi trao đổi về giáo dục

ẢNH: NVCC

Trong cuộc trao đổi với Thanh Niên, giáo sư Trương Nguyện Thành chia sẻ những góc nhìn về học tập suốt đời, vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) và những năng lực mà mỗi người cần trang bị để không bị bỏ lại phía sau.

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